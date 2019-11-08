08 ноября 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: возможен откат
В пятницу аналитики предполагают негативный старт торгов на российском рынке акций. Игроки могут захотеть зафиксировать полученную прибыль.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся в "минусе" примерно на 0,3-0,5%. Не исключено, что снижение сильно перегретого рынка будет продолжено и далее, в том числе из-за фактора пятницы, когда усилится желание зафиксировать прибыль перед выходными или как минимум сократить маржинальные "лонги". Однако открывать "шорты" очень рискованно, рынок находится в сильном восходящем тренде, и мы неоднократно видели, как начинавшееся снижение быстро сменялось ростом. Более правильной выглядела бы тактика постепенного наращивания среднесрочных "лонгов".
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и цен на нефть может способствовать откату индекса ниже 3000 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3000 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990, 2980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3000 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу нейтрален. В начале дня отечественный рынок попробует на прочность уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Усиление позиций продавцов также может быть обусловлено желанием зафиксировать прибыль на фоне бурного роста рынка в последнее время".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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08 ноября 2019 года 19:46
Москва. 8 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем. читать дальше
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08 ноября 2019 года 19:44
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил ралли вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на новостях о прогрессе в подготовке предварительной торговой сделки США-КНР. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, впервые протестировав рубеж 3000 пунктов, индекс РТС - пик с осени 2013 года на фоне спроса на рисковые активы, после чего к концу недели наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками перед выходными. читать дальше
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08 ноября 2019 года 19:22
Москва. 8 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне роста спроса глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более сдержанного ценового снижения отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
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08 ноября 2019 года 19:20
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировал недельное ралли под давлением продавцов на фоне дешевеющей нефти и охлаждения мировых фондовых площадок; лидерами снижения выступили бумаги "РусАла" после выхода отчета, а фаворитами стали обновившие максимумы с августа прошлого года без новостей бумаги ВТБ. читать дальше
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08 ноября 2019 года 18:42
Динамика котировок акций EM в большей степени зависит от того, к какой стране эти бумаги принадлежат, чем от того, к какому сектору или стилю инвестирования они относятся, считает глава аналитического отдела MSCI по рынку акций EMEA Жан-Морис Лядюр.
Как говорится в блоге эксперта, инвестируя в... читать дальше
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08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
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08 ноября 2019 года 17:15
Рост в российских акциях продолжится на фоне глобального понижения процентных ставок, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон".
Как говорится в обзоре ИК, по расчетам ее экспертов, уменьшение безрисковой ставки на 1 процентный пункт повышает оценку российских публичных компаний в... читать дальше
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08 ноября 2019 года 16:41
пятницу ожидается закрытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,5-1,5% по итогам торгового дня, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".
Индекс Мосбиржи встретил достаточно прочную поддержку около своего внутридневного минимума, вблизи отметки 2970 пунктов. Скорее всего, его основное... читать дальше
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08 ноября 2019 года 16:00
Рынок акций РФ сохраняет потенциал для продолжения подъема, при этом рекордные высоты делают рынок более чутким к изменению новостного фона и более уязвимым перед внешним негативом, говорится в комментарии "БКС Премьер".
"После снятия накопленной технической перекупленности индекс Мосбиржи на... читать дальше
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08 ноября 2019 года 15:31
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer.
Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай... читать дальше
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08 ноября 2019 года 15:30
Москва. 8 ноября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем. читать дальше
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08 ноября 2019 года 15:10
справлено в абзаце: не "четверга", а "пятницы")
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы отступили от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Перекупленность рынка высока, в связи с чем коррекция вполне может... читать дальше
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08 ноября 2019 года 15:09
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга отступили от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Перекупленность рынка высока, в связи с чем коррекция вполне может получить продолжение, отмечает в комментарии ИК "Велес... читать дальше
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08 ноября 2019 года 14:46
В пятницу, 8 ноября, российский фондовый рынок немного корректируется после активного роста в четверг, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%, а РТС - на 0,8%. Азиатские рынки завершили день, а европейские... читать дальше
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08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр.
Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
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