Утренние прогнозы: возможен откат

В пятницу аналитики предполагают негативный старт торгов на российском рынке акций. Игроки могут захотеть зафиксировать полученную прибыль.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся в "минусе" примерно на 0,3-0,5%. Не исключено, что снижение сильно перегретого рынка будет продолжено и далее, в том числе из-за фактора пятницы, когда усилится желание зафиксировать прибыль перед выходными или как минимум сократить маржинальные "лонги". Однако открывать "шорты" очень рискованно, рынок находится в сильном восходящем тренде, и мы неоднократно видели, как начинавшееся снижение быстро сменялось ростом. Более правильной выглядела бы тактика постепенного наращивания среднесрочных "лонгов".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и цен на нефть может способствовать откату индекса ниже 3000 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3000 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990, 2980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3000 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу нейтрален. В начале дня отечественный рынок попробует на прочность уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Усиление позиций продавцов также может быть обусловлено желанием зафиксировать прибыль на фоне бурного роста рынка в последнее время".