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08 ноября 2019 года 09:40

Нефть дешевеет в пятницу

Американский фондовый рынок завершил в "плюсе" торги в четверг. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу.

Американский фондовый рынок завершил в "плюсе" торги в четверг, при этом индексы Dow и S&P 500 достигли новых рекордов, несмотря на противоречивые сигналы относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

Улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на более сильное, чем ожидалось, сокращение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 8 тыс. - с пересмотренных 219 тыс. до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали уменьшения показателя на 3 тыс. - с ранее указанных 218 тыс. до 215 тыс.

Котировки акций Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, подскочили на 6,3% после того, как компания отчиталась о получении прибыли в четвертом финансовом квартале и снижении выручки, которая все же превысила ожидания.

Цена ADR Baidu Inc. выросла на 13,5%. Китайский интернет-гигант сообщил об убытке в третьем квартале текущего года в связи со списанием, касающимся инвестиций в поставщика туристических услуг Trip.com, однако выручка компании превзошла ожидания экспертов.

Бумаги американского дома моды Ralph Lauren Corp., который отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке во втором финансовом квартале, взлетели на 14,7%.

Цена бумаг фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Ltd. повысилась на 4,6%. Ее результаты в третьем квартале не оправдали ожиданий рынка, но компания повысила нижнюю границу прогнозируемых диапазонов годовых прибыли и выручки.

Рыночная стоимость PG&E Corp. упала на 13%. Калифорнийская генерирующая компания зафиксировала чистый убыток в третьем квартале из-за списаний, однако ее скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков.

Акции Coty Inc. подешевели на 0,15%. Американский производитель косметики и парфюмерии в первом квартале 2020 финансового года получил прибыль впервые за последние семь кварталов, но его выручка продолжила снижаться.

Капитализация исследовательско-аналитической компании Nielsen Holdings Plc снизилась на 0,9%, несмотря на то, что она отчиталась о превысившей прогнозы прибыли в третьем квартале, но сообщила о планах выделить в отдельную компанию бизнес, отслеживающий предпочтения потребителей.

Акции SeaWorld Entertainment подорожали на 10,8%. Оператор тематических парков объявил о назначении нового генерального директора, им стал Серджио Ривера. Он сменит на этом посту Густаво Анторчу, который подал в отставку в сентябре, пробыв всего семь месяцев во главе компании. Также SeaWorld зафиксировала рост квартальной прибыли, но ее выручка снизилась.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг поднялся на 182,24 пункта (0,66%) и достиг рекордных 27674,80 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,4 пункта (0,27%) - до 3085,18 пункта, что также является историческим максимумом.

Nasdaq Composite прибавил 23,89 пункта (0,28%) и составил 8434,52 пункта, что стало вторым по величине максимумом закрытия, по данным Dow Jones Market Data.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%.

Накануне официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

"Если сделка все же состоится, это будет огромный приятный сюрприз для глобальной экономики", - отмечает аналитик Mizuho Bank Вишну Варатан.

По его словам, позиция Федрезерва должна стать менее "голубиной" в случае, если соглашение о первом этапе урегулирования торгового спора будет включать в себя поэтапную отмену пошлин, поскольку это должно существенно ослабить давление на экономику США.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на замедление темпов падения китайского экспорта на фоне прогресса в торговых переговорах с США. Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 0,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт снизился шестой месяц подряд - на 6,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение китайского экспорта в октябре на 3,9%, импорта - на 8,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. В сентябре Китай сократил экспорт на 3,2%, импорт - на 8,3%.

Лидерами роста в Японии в пятницу являются акции SoftBank Group (+2,8%) и Toyota (+1,7%), в то время как бумаги Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, теряют в цене 1,2%, Rakuten - 4,5%.

В Гонконге дорожают акции автопроизводителя Geely (+2,1%), но дешевеют бумаги интернет-компании Tencent (-1,4%) и девелопера New World Development (-1,7%).

Стоимость акций южнокорейской SK Hynix опустилась на 1,7%, тайваньского поставщика Apple - Largan Precision - поднялась на 1,8%.

В Австралии дорожают акции Beach Energy (+1,7%) и Woodside Petroleum (+2%).

Нефть дешевеет в пятницу на фоне противоречивых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Цены резко выросли накануне на сигналах о значительном прогрессе в переговорах. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,09 за баррель, что на $0,2 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,55 (0,89%), до $62,29 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,29 (0,51%) - до $56,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,8 (1,42%), до $57,15 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 1,3%.

Представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

"Новости о том, что введенные ранее пошлины могут быть отменены в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, оказывают серьезную поддержку рынку, несмотря на данные Минэнерго о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе", - цитирует MarketWatch аналитика IHS Markit Маршалла Стивса.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

"Подписание Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения приведет к резкому скачку цен на нефть, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. - Однако, как мы уже видели много раз, ход переговоров очень резко меняется, и поэтому нефтяной рынок подвержен риску снижения в ближайшей перспективе".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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