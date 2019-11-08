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08 ноября 2019 года 09:01
Индекс MSCI Russia не изменился по итогам ноябрьского пересмотра, как и ожидалось
Состав индекса MSCI Russia после очередного полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 8 ноября по московскому времени, остался без изменений, как и ожидалось, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский. Каких-либо исключений или добавлений бумаг в расчетную базу индекса не произошло. Итоги полугодового ноябрьского пересмотра индекса MSCI Russia вступят в силу 26 ноября 2019 года после закрытия торгов. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.
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08 ноября 2019 года 09:11
оссийский фондовый рынок в ходе торгов четверга продолжил развивать тенденцию к росту, прибавив 0,9% и превысив отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и... читать дальше
.07 ноября 2019 года 19:33
Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро в ожидании новостей относительно переговоров между США и Китаем
Москва. 7 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль немного ускорил темпы укрепления к бивалютной корзине на позитиве относительно переговоров между США и Китаем и на фоне активно растущей нефти. читать дальше
.07 ноября 2019 года 19:16
Рынок акций РФ превысил 3000 пунктов по индексу МосБиржи на оптимизме торговых переговоров США-КНР, лидировал "Мечел"
Москва. 7 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне свежих новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и превысил рубеж 3000 пунктов. читать дальше
.07 ноября 2019 года 19:02
Москва. 7 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились вслед за падением интереса инвесторов к американским казначейским обязательствам (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более сдержанного ценового снижения отечественных бумаг. читать дальше
.07 ноября 2019 года 18:47
В связи с перегретостью рынка и желанием части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям растет возможность отката индекса Мосбиржи в район 2800-2900 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В четверг вновь на российском фондовом рынке преобладали "бычьи" настроения, чему... читать дальше
.07 ноября 2019 года 18:29
Фондовые индексы остаются в зоне краткосрочной перекупленности и также начинают выглядеть перекуплено в среднесрочном периоде, тем не менее, пока игрокам на повышение остается лишь следовать за трендом, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу составляет... читать дальше
.07 ноября 2019 года 17:19
оссийский рынок "взял" отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, но может испытывать трудности с закреплением на новых рубежах. Тем не менее, как полагает ведущий аналитик Открытие Брокер" Андрей Кочетков, заявления главы ЦБ РФ о возможности дальнейшего снижения ставки могут обеспечить серию... читать дальше
.07 ноября 2019 года 16:18
Возможно, ЦБ РФ уже опасается негативного влияния слишком низких ставок на рынок ОФЗ и курс рубля, но ещё одна волна укрепления рубля вполне допустима, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественная валюта начала укреплять свои позиции на заявлениях главы ЦБ РФ Э. Набиуллина о... читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:45
Москва. 7 ноября. После утреннего повышения доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на позитиве относительно переговоров между США и Китаем и растущей нефти. читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:22
MSCI объявит итоги полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 ноября, изменений не ожидается
ндексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 ноября 2019 года по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера. Все изменения, если они будут, вступят в силу 26 ноября 2019 года после закрытия торгов. Каких-либо... читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:05
В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10, а до конца года пара имеет все шансы показать ускоренное снижение к отметке 1,05, сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс. На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз и опускалась до отметки 1,1054 - новых минимумов за последние... читать дальше
.07 ноября 2019 года 14:40
ОФЗ локально дороги, однако заметная коррекция в этих бумагах может произойти лишь в случае наступления негативных событий (например, если ЦБ РФ на следующем заседании не станет снижать ключевую ставку, произойдет заметное падение цен на нефть, или ФРС США будет готов удерживать паузу в снижении... читать дальше
.07 ноября 2019 года 14:27
Краткосрочная перспектива для рубля выглядит умеренно оптимистично. Рыночный оптимизм вкупе с возможным продолжением роста российского долгового рынка будут оказывать поддержку курсу рублевой валюты. Данные факторы будут противопоставляться сезонной слабости и в завершении года определят курс... читать дальше
.07 ноября 2019 года 14:01
Рубль может вновь протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны - Sberbank SIB
Рубль и другие валюты развивающихся рынков могут вновь протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. С начала ноября темпы роста котировок рискованных активов ускорились.... читать дальше
.07 ноября 2019 года 13:42
Появление негативного внешнего инфоповода приведет к возврату курса в диапазон 64-65 руб./$ и выше - Банк "Санкт-Петербург"
В четверг национальная валюта укрепляется с другими валютами развивающихся стран и торгуется вблизи 63,7 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". При этом рубль, хоть и выглядит излишне крепким с точки зрения платежного баланса, погашений внешнего долга и увеличивающихся объемов... читать дальше
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