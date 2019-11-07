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07 ноября 2019 года 19:33

Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро в ожидании новостей относительно переговоров между США и Китаем

Москва. 7 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль немного ускорил темпы укрепления к бивалютной корзине на позитиве относительно переговоров между США и Китаем и на фоне активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 63,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,33 руб./EUR1, подешевев на 37,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,76 копейки - до 66,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером немного ускорил темпы укрепления и торгуется вблизи максимальных отметок к доллару и евро с начала сессии. Участники торгов позитивно оценили информацию, что Китай и США согласились на постепенное снижение пошлин, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Первый этап включает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране. По данным Bloomberg, стороны продолжают обсуждать место и сроки подписания торгового соглашения первого этапа.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, открытие торгов в четверг прошло на довольно высоких уровнях после вчерашнего роста в обеих валютных парах. "Доллар и евро попытались продолжить укрепление и в первой половине дня, однако после выхода новостей от китайцев, что они договорились о поэтапном снятии пошлин, на рынках возобладали позитивные настроения. Заметно подросла нефть и индексы, рубль также не остался в стороне. Пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" опустились с максимальных отметок, достигнутых с начала дня, однако дальше успех развить не удалось. Вторая половина торговой сессии проходит в стабильном режиме", - отметил Карпов.

"Особенно ярких новостей пока не заметно. Инвесторы охотно бы реагировали на любые новости по формированию торгового соглашения между США и Китаем, но их нет. Глобально рыночные настроения смотрятся довольно противоречивыми. Завтра, как и сегодня, у доллара есть шансы на боковые торги в пределах 63,5-64,0 руб./$1, у евровалюты - в диапазоне 70,5-70,95 руб./EUR1", - полагает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Поддержку рублю также оказывает заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, что Центробанк РФ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но не будет снижать ставку "автоматически", учтет данные и риски.

"Какой будет ДКП в предстоящем периоде? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения, и даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются, но, конечно же, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже", - сказала Набиуллина в ходе совместного заседания двух комитетов в Госдуме.

Она отметила, что ЦБ будет перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики. Глава ЦБ также отметила, что в дальнейшем, на прогнозном горизонте, инфляция в РФ будет оставаться на целевом уровне вблизи 4%.

"Утро на российском рынке началось с продаж, но ситуацию спасла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая на встрече с думскими комитетами сообщила, что условия для дальнейшего снижения ставки присутствуют, но ЦБ не будет действовать автоматически. (. . .) Отечественная валюта также начала укреплять свои позиции на заявлениях главы ЦБ РФ. Перспектива дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ сохранит "горячие" деньги на российском рынке ОФЗ. Более того, можно ожидать дальнейшего притока средств в надежде на падение доходностей. Однако стоит прислушаться и к словам Набиуллиной об отсутствии автоматизма в процессе смягчения. Возможно, что регулятор уже опасается негативного влияния слишком низких ставок на рынок ОФЗ и курс рубля. Тем не менее еще одна волна укрепления отечественной валюты вполне допустима", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг на фоне прогресса в урегулировании торгового спора между США и Китаем. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,2% - до $62,48 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем увеличились на 1,56% - до $57,23 за баррель.

Нефть развернулась вверх после отката накануне под влиянием ряда негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе, а также беспокойство о возможной задержке подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 ноября на 14,18 копейки, до 63,7298 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,88 копейки, до 70,5489 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 5,8 копейки по отношению к среде и составил 63,7205 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК опустился на 2,5 копейки и составил 63,7216 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 564,627 млн, из которых $627,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 936,864 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 0,84 копейки по отношению к среде, до 70,5569 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 7,47 копейки и составил 70,5437 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR604,332 млн, из которых EUR203,711 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR400,621 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,68% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,69% годовых; ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на отметках 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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