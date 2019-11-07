Цены евробондов РФ в четверг снизились вслед за UST на фоне роста спроса на рисковые активы

Москва. 7 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились вслед за падением интереса инвесторов к американским казначейским обязательствам (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более сдержанного ценового снижения отечественных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 14 базисных пунктов по отношению к закрытию 6 ноября и составила 114,04% от номинала, что соответствует доходности 2,76% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,69% от номинала (их доходность выросла на 5 пунктов - до 1,65% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2 пункта и составил 111 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 30 базисных пунктов - до 126,77% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 4,105% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 15 базисных пунктов - до 122,89% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,06% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к среде на 13 пунктов - до 110,12% от номинала, что соответствует доходности 3,03% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,55% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,265% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 54 базисных пункта - до 118,17% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,14% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 107,29% от номинала (доходность - 3,165% годовых).

"Сегодня мы видим рост "аппетита к риску" на глобальных рынках, что ведет к повышению рынков акций и снижению интереса к "защитным" активам, каковыми традиционно выступают US Treasuries. Рост доходности десятилетних американских казначейских обязательств сегодня составляет порядка 6 базисных пунктов, до 1,88% годовых. При этом рост процентных ставок отечественных евробондов не превышает 2-3 базисных пунктов, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов, в частности, спред для десятилетних бумаг опустился до 146 базисных пунктов, это достаточно низкий уровень по сравнению со средними историческими значениями в пределах 180-200 пунктов. Рост интереса инвесторов к рисовым активам поддерживается ожиданиями скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Но, с другой стороны, достаточно узкие кредитные спреды к базовым активам сдерживают активность покупателей облигаций развивающихся стран. Кроме того, вероятная пауза в снижении базовой процентной ставки Федрезервом США также будет препятствовать формированию устойчивой тенденции к ценовому росту, и поэтому, скорее всего, нас ждет в ближайшее время консолидация на текущих ценовых уровнях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.