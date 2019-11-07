Растет возможность отката индекса Мосбиржи в район 2800-2900 пунктов - Промсвязьбанк

В связи с перегретостью рынка и желанием части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям растет возможность отката индекса Мосбиржи в район 2800-2900 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

В четверг вновь на российском фондовом рынке преобладали "бычьи" настроения, чему способствовал позитивный внешний фон. Так, несмотря на рост запасов углеводородов в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог восстановить позиции и закрепиться выше 62 долларов за баррель.

Также поддержку российским акциям оказала динамика западных фондовых площадок. На фоне подвижек в торговых переговорах между США и Китаем спрос на рисковые активы преобладал, в результате чего к вечеру основные европейские индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7% и 0,5% соответственно.

На таком фоне к 18:15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,8%, поднявшись до 3003 пунктов.

"Отметим, что в ходе сессии четверга индекс Мосбиржи достиг психологически важного уровня - 3000 пунктов. При этом растут риски коррекции. Здесь может сказаться и перегретость рынка, и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. В этой связи растет возможность отката индекса Мосбиржи в район 2800-2900 пунктов. Что же касается возможности дальнейшего роста, то для его продолжения нашему рынку могут понадобиться существенные позитивные новости, что позволит переломить тенденцию к фиксации прибыли", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.