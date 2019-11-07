.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу составляет 2980-3015 пунктов - ИК "Велес Капитал"
.
07 ноября 2019 года 18:29
Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу составляет 2980-3015 пунктов - ИК "Велес Капитал"
Фондовые индексы остаются в зоне краткосрочной перекупленности и также начинают выглядеть перекуплено в среднесрочном периоде, тем не менее, пока игрокам на повышение остается лишь следовать за трендом, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу составляет 2980-3015 пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии четверга оставались в "плюсе", обновив очередные пики - 3006 пунктов (исторический) и 1487 пунктов (с октября 2013 года) соответственно. Индикаторы остаются в зоне краткосрочной перекупленности и также начинают выглядеть перекуплено в среднесрочном периоде, сохраняя "медвежьи" дивергенции с RSI на недельных графиках. Тем не менее, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, пока игрокам на повышение остается лишь следовать за трендом. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу, по мнению Е. Кожуховой - 2980-3015 пунктов. С фундаментальной точки зрения, ситуация на российских и зарубежных площадках остается оптимистичной. Инвесторы не находят поводов для коррекции, в связи с чем фиксация прибыли откладывается, но может наступить при неблагоприятных сигналах. Настроения Китая и США неустойчивы, но пока стороны стараются урегулировать конфликт, что не может не радовать рынки. В пятницу инвесторы будут оценивать статистику по торговому балансу КНР, которая может задать тон всему дню, отмечает специалист ИК "Велес Капитал".
.
08 ноября 2019 года 09:11
оссийский фондовый рынок в ходе торгов четверга продолжил развивать тенденцию к росту, прибавив 0,9% и превысив отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и... читать дальше
.08 ноября 2019 года 09:01
остав индекса MSCI Russia после очередного полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 8 ноября по московскому времени, остался без изменений, как и ожидалось, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский. Каких-либо исключений или... читать дальше
.07 ноября 2019 года 19:33
Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро в ожидании новостей относительно переговоров между США и Китаем
Москва. 7 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль немного ускорил темпы укрепления к бивалютной корзине на позитиве относительно переговоров между США и Китаем и на фоне активно растущей нефти. читать дальше
.07 ноября 2019 года 19:16
Рынок акций РФ превысил 3000 пунктов по индексу МосБиржи на оптимизме торговых переговоров США-КНР, лидировал "Мечел"
Москва. 7 ноября. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне свежих новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и превысил рубеж 3000 пунктов. читать дальше
.07 ноября 2019 года 19:02
Москва. 7 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились вслед за падением интереса инвесторов к американским казначейским обязательствам (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более сдержанного ценового снижения отечественных бумаг. читать дальше
.07 ноября 2019 года 18:47
В связи с перегретостью рынка и желанием части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям растет возможность отката индекса Мосбиржи в район 2800-2900 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В четверг вновь на российском фондовом рынке преобладали "бычьи" настроения, чему... читать дальше
.07 ноября 2019 года 17:19
оссийский рынок "взял" отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, но может испытывать трудности с закреплением на новых рубежах. Тем не менее, как полагает ведущий аналитик Открытие Брокер" Андрей Кочетков, заявления главы ЦБ РФ о возможности дальнейшего снижения ставки могут обеспечить серию... читать дальше
.07 ноября 2019 года 16:18
Возможно, ЦБ РФ уже опасается негативного влияния слишком низких ставок на рынок ОФЗ и курс рубля, но ещё одна волна укрепления рубля вполне допустима, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественная валюта начала укреплять свои позиции на заявлениях главы ЦБ РФ Э. Набиуллина о... читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:45
Москва. 7 ноября. После утреннего повышения доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на позитиве относительно переговоров между США и Китаем и растущей нефти. читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:22
MSCI объявит итоги полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 ноября, изменений не ожидается
ндексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 ноября 2019 года по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера. Все изменения, если они будут, вступят в силу 26 ноября 2019 года после закрытия торгов. Каких-либо... читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:05
В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10, а до конца года пара имеет все шансы показать ускоренное снижение к отметке 1,05, сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс. На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз и опускалась до отметки 1,1054 - новых минимумов за последние... читать дальше
.07 ноября 2019 года 14:40
ОФЗ локально дороги, однако заметная коррекция в этих бумагах может произойти лишь в случае наступления негативных событий (например, если ЦБ РФ на следующем заседании не станет снижать ключевую ставку, произойдет заметное падение цен на нефть, или ФРС США будет готов удерживать паузу в снижении... читать дальше
.07 ноября 2019 года 14:27
Краткосрочная перспектива для рубля выглядит умеренно оптимистично. Рыночный оптимизм вкупе с возможным продолжением роста российского долгового рынка будут оказывать поддержку курсу рублевой валюты. Данные факторы будут противопоставляться сезонной слабости и в завершении года определят курс... читать дальше
.07 ноября 2019 года 14:01
Рубль может вновь протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны - Sberbank SIB
Рубль и другие валюты развивающихся рынков могут вновь протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. С начала ноября темпы роста котировок рискованных активов ускорились.... читать дальше
.07 ноября 2019 года 13:42
Появление негативного внешнего инфоповода приведет к возврату курса в диапазон 64-65 руб./$ и выше - Банк "Санкт-Петербург"
В четверг национальная валюта укрепляется с другими валютами развивающихся стран и торгуется вблизи 63,7 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". При этом рубль, хоть и выглядит излишне крепким с точки зрения платежного баланса, погашений внешнего долга и увеличивающихся объемов... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.