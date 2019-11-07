Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу составляет 2980-3015 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Фондовые индексы остаются в зоне краткосрочной перекупленности и также начинают выглядеть перекуплено в среднесрочном периоде, тем не менее, пока игрокам на повышение остается лишь следовать за трендом, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу составляет 2980-3015 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии четверга оставались в "плюсе", обновив очередные пики - 3006 пунктов (исторический) и 1487 пунктов (с октября 2013 года) соответственно.

Индикаторы остаются в зоне краткосрочной перекупленности и также начинают выглядеть перекуплено в среднесрочном периоде, сохраняя "медвежьи" дивергенции с RSI на недельных графиках. Тем не менее, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, пока игрокам на повышение остается лишь следовать за трендом.

Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу, по мнению Е. Кожуховой - 2980-3015 пунктов.

С фундаментальной точки зрения, ситуация на российских и зарубежных площадках остается оптимистичной. Инвесторы не находят поводов для коррекции, в связи с чем фиксация прибыли откладывается, но может наступить при неблагоприятных сигналах. Настроения Китая и США неустойчивы, но пока стороны стараются урегулировать конфликт, что не может не радовать рынки. В пятницу инвесторы будут оценивать статистику по торговому балансу КНР, которая может задать тон всему дню, отмечает специалист ИК "Велес Капитал".