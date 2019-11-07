Ещё одна волна укрепления рубля вполне допустима - "Открытие Брокер"

Возможно, ЦБ РФ уже опасается негативного влияния слишком низких ставок на рынок ОФЗ и курс рубля, но ещё одна волна укрепления рубля вполне допустима, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Отечественная валюта начала укреплять свои позиции на заявлениях главы ЦБ РФ Э. Набиуллина о возможности дальнейшего снижения ставки. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3990 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,68%, недельная осталась на уровне 6,69%, а месячная - 6,75%.

"Перспектива дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ сохранит "горячие" деньги на российском рынке ОФЗ. Более того, можно ожидать дальнейшего притока средств в надежде на падение доходностей, - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Однако стоит прислушаться и к словам Э. Набиуллиной об отсутствии автоматизма в процессе смягчения. Возможно, что регулятор уже опасается негативного влияния слишком низких ставок на рынок ОФЗ и курс рубля. Тем не менее, ещё одна волна укрепления отечественной валюты вполне допустима".