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07 ноября 2019 года 15:45

Рубль развернулся вверх к доллару и евро на позитиве относительно переговоров между США и Китаем

Москва. 7 ноября. После утреннего повышения доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на позитиве относительно переговоров между США и Китаем и растущей нефти.

Курс доллара США составил 63,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,66 руб./EUR1, подешевев на 4,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,9 копейки - до 66,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 ноября на 14,18 копейки, до 63,7298 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,88 копейки, до 70,5489 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого утреннего снижения рубль возобновил повышение к доллару и евро на информации, что Китай и США согласились на постепенное снижение пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Первый этап включает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране. По данным Bloomberg, стороны продолжают обсуждать место и сроки подписания торгового соглашения первого этапа.

Аналитики банка Санкт-Петербург подчеркивают, что основным фактором, влияющим на настроения глобальных инвесторов, продолжают оставаться новости, касающиеся переговорного процесса между США и Китаем. "Вчерашнее сообщение о том, что встреча лидеров двух стран может быть перенесена на декабрь негативно сказалось на всех рисковых активах. Но уже сегодня утром появление новостей о том, что Китай и США договорились о поэтапной отмене пошлин перед сделкой, вернуло позитив на рынки. Растут индексы акций, а валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США. Сейчас рынок закладывает в котировки подписание сделки, поэтому на любые сомнения в этой части рынок будет реагировать крайне нервно. Сейчас, по сообщениям американской стороны, идет активная работа над текстом соглашения, и обсуждаются варианты проведения встречи в Европе или Азии", - отмечают аналитики.

"Информация в СМИ о согласии США и Китая на постепенное снижение торговых пошлин восстановила оптимизм среди инвесторов, сохранив высокие шансы на мирное урегулирование торгового конфликта. В подобных условиях однозначной динамики валют на развивающихся рынках в четверг не наблюдается, однако к окончанию первой половины дня доллар постепенно выходил в отрицательную зону на большинстве площадок. К середине дня рубль находился в числе валют, укреплявшихся к доллару и евро. (. . .) Во второй половине дня торговые площадки ожидает публикация важных данных по рынку труда в США, однако первостепенным фактором, определяющим аппетит инвесторов к риску, останется новостной фон в отношении торгового вопроса", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодня рубль восстанавливает часть вчерашних потерь, реагируя на сообщения о том, что Китай и США договорились о поэтапной отмене пошлин по мере достижения прогресса по торговой сделке. События по торговым переговорам продолжают развиваться весьма непредсказуемо, что провоцирует дополнительную волатильность в динамике российской валюты. Рынок весьма охотно позитивно реагирует на любые признаки продвижения в торговых переговорах, много позитивной информации уже заложено в текущие котировки рисковых активов, поэтому даже небольших порций негативных новостей достаточно для заметного ухудшения настроений на рынках", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Участники рынка также оценивали выступления представителей руководства Федеральной резервной системы. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс сказал, что негативные последствия ослабления темпов глобального экономического роста потребовали от ФРС смягчить денежно-кредитную политику в этом году, и центробанк достиг своей цели, трижды снизив ставку. Он подчеркнул, что экономика США на текущий момент находится в хорошем состоянии, и есть вероятность, что американскому ЦБ может не потребоваться дальнейшее смягчение монетарной политики. "Я не считаю, что нам обязательно понадобится вновь снижать ставки, но мы будем ориентироваться на данные", - сказал Эванс в интервью Yahoo Finance.

Ранее на этой неделе председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также сказала, что три снижения базовой процентной ставки, по ее мнению, были целесообразными, но она не видит необходимости в дальнейшем понижении.

Нефть в четверг корректируется вверх после отката накануне под влиянием ряда негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,97% - до $62,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на 1,08% - до $56,96 за баррель. В среду Brent подешевела на 1,94%, WTI - на 1,54%.

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей при прогнозном увеличении на 2,7 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны.

Как сообщило агентство Bloomberg, крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет 5-6 декабря. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,68% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на отметках 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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