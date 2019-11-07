В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10 - ВТБ Капитал Форекс

В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10, а до конца года пара имеет все шансы показать ускоренное снижение к отметке 1,05, сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс.

На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз и опускалась до отметки 1,1054 - новых минимумов за последние три недели. "Главной причиной возврата пары к падению мы считаем изменение риторики ФРС по итогам заседания 30 октября. Теперь, на наш взгляд, дальнейшему росту доллара ничего не мешает, поскольку локальная коррекция от минимума 1 октября на отметке 1,0878 до максимума на 1,1175 от 31 октября, очевидно, окончена", - указывает начальник аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексей Михеев.

Евро/доллар находится в среднесрочном тренде на снижение с середины апреля 2018 года. В начале этого тренда пара за полтора месяца показала быстрое падение размером в 9 фигур - с 1,24 до 1,15. После этого снижение пошло медленными темпами. Полтора года евро/доллар снижался по зигзагообразной траектории с минимальным наклоном вниз, постоянно демонстрируя коррекции размером в 3-4 фигуры. В октябре прошла очередная такая коррекция, спровоцированная слабыми данными по экономике США за сентябрь, опубликованными в начале октября (в результате этого ФРС пошла на снижение ставки 30 октября).

Сейчас данные из США показали некоторое улучшение, произошло снижение рисков, связанных с Брекзитом и торговой войной. Фьючерсы на ставку ФРС на текущий момент закладывают вероятность снижения ставки лишь в 10% на заседании в декабре и 27% в марте.

"Поэтому мы по-прежнему полагаем, что в ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10. Более того, на наш взгляд, полуторагодовой период зигзагообразного движения евро/доллара с минимальным уклоном вниз должен подойти к концу. На наш взгляд, пара имеет до конца года все шансы показать ускоренное снижение по образцу апреля-мая 2018 года, т.е. до конца года евро/доллар сможет показать отметку 1,05. Планы Казначейства США по агрессивному наращиванию долга в текущем и следующем кварталах будут способствовать возникновению дефицита долларовой ликвидности и, следовательно, укреплению доллара", - указывает специалист ВТБ Капитал Форекс.