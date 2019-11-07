Raiffeisenbank ожидает заметной коррекции на рынке ОФЗ лишь в случае наступления негативных событий

ОФЗ локально дороги, однако заметная коррекция в этих бумагах может произойти лишь в случае наступления негативных событий (например, если ЦБ РФ на следующем заседании не станет снижать ключевую ставку, произойдет заметное падение цен на нефть, или ФРС США будет готов удерживать паузу в снижении ставки более длительное, чем одно заседание, время), считает аналитик банка Денис Порывай.

Кроме того, в обзоре Raiffeisenbank отмечается, что по мере снижения доходностей интерес инвесторов к рынку ОФЗ заметно упал, даже несмотря на относительно низкую волатильность курса рубля.

По итогам аукциона в среду Минфину удалось реализовать лишь 17,7 млрд руб. бумаг 19-летнего выпуска ОФЗ 26230, при этом спрос составил весьма скромные 23,6 млрд руб., доходность по цене отсечения была определена на уровне YTM 6,67% (то есть была предоставлена небольшая премия ко вторичному рынку). Для сравнения, на предшествующем аукционе спрос на классические ОФЗ составил 34,3 млрд руб., а на аукционе две недели назад - 79,6 млрд руб.