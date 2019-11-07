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07 ноября 2019 года 14:27

К концу года курс рубля будет вблизи уровней 63,5-66,5 за доллар - БКС

Краткосрочная перспектива для рубля выглядит умеренно оптимистично. Рыночный оптимизм вкупе с возможным продолжением роста российского долгового рынка будут оказывать поддержку курсу рублевой валюты. Данные факторы будут противопоставляться сезонной слабости и в завершении года определят курс рубля вблизи уровней 63,5-66,5 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Исходя из последних заявлений главы ЦБ РФ, у регулятора остается достаточно места для дальнейшего снижения ставок. Такие взгляды монетарных властей позволяют сохранять прогноз снижения ключевой ставки в диапазон 6-6,25% в перспективе I полугодия 2020 года, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Мы видим, что конъюнктура инфляционных процессов складывается в пользу монетарной мягкости - темпы роста потребительских цен в конце 2019 года могут опуститься до уровней 3,2-3,3% г/г и ниже, в начале 2020 года рост потребительских цен также может продолжить замедление. Помимо сдвига баланса рисков в сторону их дезинфляционной составляющей регулятор может продолжить снижение ставки и для поддержки стагнирующей экономической конъюнктуры, - обращает внимание А. Покатович. - В результате в настоящий момент мы все еще оцениваем вероятность снижения ключевой ставки в декабре на 25 б.п. ниже 50%, но в тоже время все меньше сомневаемся в том, что регулятор продолжит снижать ставку в ближайшие полгода. Тем не менее, такой вектор российской монетарной политики рассматривается нами как возможный фактор дополнительного давления на курс рубля".

Текущий информационный фон наполнен различного рода информацией о движении США и Китая на встречу друг другу в плоскости торговой сделки. Данный фактор сближения переговорных позиций сторон является основным драйвером текущего risk-on. В результате такая рыночная эйфория может на время отвлечь участников рынка от проблем с мировой экономикой и, в частности, снизить их ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС. Другими словами, текущий рыночный оптимизм и отсутствие критического ослабления макроэкономических показателей США (сейчас они продолжают плавное ухудшение) определят воздержанность Федрезерва от дополнительных снижений ставки в перспективе до начала второго полугодия 2020 года.

"Хотим обратить внимание на то, что текущий оптимизм в плоскости торговых переговоров Штатов и КНР не рассматривается нами как достаточная предпосылка для того, чтобы значительно снизить наши опасения за мировой и рыночный рост в среднесрочной перспективе", - указывает специалист.

"Ранее мы указывали на наши ожидания продолжения процесса снижения ставок в РФ, что при сохранении "паузы" в смягчении монетарных условий со стороны ФРС формирует определенный потенциал для усиления давления на рубль. Заметим, что в данном случае речь не идет о существенной девальвации российской валюты, так как ослабление рублевого "кэрри", по нашим оценкам, не приведет к значительному и резкому оттоку капитала из российских бумаг. Таким образом, краткосрочная перспектива для рубля для нас выглядит умеренно оптимистично. Рыночный оптимизм вкупе с возможным продолжением роста российского долгового рынка будут оказывать поддержку курсу рублевой валюты. Ожидаем, что данные факторы будут противопоставляться сезонной слабости и в завершении года определят курс рубля вблизи уровней 63,5-66,5. Тем не менее, уже в начале 2020 года рубль может вернуться к планомерному ослаблению", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер".

Опубликовано: /БКС/
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