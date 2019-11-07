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07 ноября 2019 года 14:01
Рубль может вновь протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны - Sberbank SIB
Рубль и другие валюты развивающихся рынков могут вновь протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. С начала ноября темпы роста котировок рискованных активов ускорились. Катализатором ралли стали сообщения о том, что США рассматривают возможность отмены введенных в сентябре 15%-х пошлин на $112 млрд китайского импорта. Такое решение стало бы поворотным моментом в торговой войне - до сих пор Соединенные Штаты отменяли лишь запланированные повышения пошлин, которые еще не вступили в силу. Это означало бы возвращение к положению дел, имевшему место до августа, когда Дональд Трамп принял меры, спровоцировавшие эскалацию торговой войны. Кроме того, такое решение позволило бы валютам развивающихся рынков в ноябре снова протестировать локальные максимумы, достигнутые летом этого года, когда они котировались на 2-3% дороже, чем сейчас. "На наш взгляд, российская валюта также не стала бы исключением и могла бы укрепиться до 62,5 руб. за доллар", - отмечает аналитик Sberbank Investment Research Юрий Попов. По имеющимся сообщениям, недавнее изменение подхода США к отношениям с Китаем обусловлено тем, что советники Дональда Трампа убедили его в негативном влиянии торговой войны на американскую экономику. С учетом продолжающегося процесса импичмента в Конгрессе и приближения избирательной кампании 2020 года вполне логично, что важнейшим приоритетом для Дональда Трампа является поддержание благоприятной ситуации в экономике. В целом, поскольку процесс импичмента набирает обороты (вспоминая случай с Биллом Клинтоном, можно предположить, что он может продлиться еще несколько месяцев), Белый дом, вероятно, уделит больше внимания внутриполитическим вопросам и будет в меньшей степени склонен к ужесточению позиции в отношении Китая. В то же время ситуация в экономике может оказаться гораздо лучше, чем могло показаться, считает Ю. Попов. Так, отчет по рынку труда за октябрь неожиданно превзошел оценки аналитиков. Вне сельскохозяйственного сектора было зафиксировано 128 тыс. новых рабочих мест, что на 50 тыс. превысило консенсус-прогноз, хотя из-за недавней забастовки на предприятиях General Motors аналогичный показатель в производственном секторе сократился почти на 36 тыс. Кроме того, сентябрьский показатель для несельскохозяйственного сектора был пересмотрен в сторону повышения на 44 тыс. - до 180 тыс. Тем не менее прочая макростатистика, выходившая в США с прошлой пятницы, за исключением индекса ISM для сектора услуг, оказалась менее оптимистичной. Больше всего разочаровал инвесторов октябрьский индекс ISM для производственного сектора, второй месяц подряд оказавшийся ниже отметки 50 пунктов. Тот факт, что данные по росту ВВП США за 3К19 значительно превзошли ожидания, дает основания рассчитывать на то, что ситуация в американской экономике все же лучше, чем можно заключить из индексов PMI, которые являются опережающими индикаторами. "Как бы то ни было, на данный момент мы сохраняем наш прогноз по росту пары USD/RUB на конец года - до уровня 67. Мы полагали, что дальнейшее замедление экономического роста и возможная активизация торговой войны приведут к ухудшению восприятия рискованных активов. Эти риски не стоит сбрасывать со счетов, но если США действительно подпишут первый этап торгового соглашения с Китаем и особенно если будут отменены уже введенные пошлины, то инвесторы могут перестать реагировать на слабые экономические данные и перспективы рубля могут значительно улучшиться. В случае реализации такого сценария мы ожидаем, что пара USD/RUB удержится около 64 до конца текущего года, а в 1К20 будет двигаться к отметке 63. Вероятность такого сценария становится все более высокой, - отмечает специалист Sberbank Investment Research. - До конца года большого количества публикаций, способных повлиять на динамику финансовых рынков, не ожидается. Наиболее важным представляется отчет по рынку труда в США за ноябрь, публикация которого запланирована на 6 декабря. Поскольку на октябрьские показатели повлияла забастовка работников GM, ноябрьские данные должны оказаться еще лучше, т. к. она закончилась. Таким образом, к падению спроса на рискованные активы может привести только очень резкое ухудшение опережающих индикаторов, таких как индексы PMI. Впрочем, вероятность такого развития событий все меньше, что также говорит в пользу нашего оптимистичного сценария".
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