Появление негативного внешнего инфоповода приведет к возврату курса в диапазон 64-65 руб./$ и выше - Банк "Санкт-Петербург"

В четверг национальная валюта укрепляется с другими валютами развивающихся стран и торгуется вблизи 63,7 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". При этом рубль, хоть и выглядит излишне крепким с точки зрения платежного баланса, погашений внешнего долга и увеличивающихся объемов покупки валюты на рынке, стабильно удерживается у отметки 63,7 руб./$, а для его ослабления необходимо появление негативного внешнего инфоповода, который выступил бы в роли спускового крючка и привел к возврату курса в диапазон 64-65 руб./$ и выше.