Аналитики ГК "ФИНАМ" ждут рекордных дивидендов от Сбербанка

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование, в котором оценило перспективы вложений в акции Сбербанка, сообщается в пресс-релизе "ФИНАМа". Бумагам присвоена инвестиционная рекомендация "Держать", целевая цена по обыкновенным акциям составляет 254 руб., по привилегированным - 216 руб. Котировки акций Сбербанка продолжит поддерживать их высокая ожидаемая дивидендная доходность.

Сбербанк - крупнейший российский банк, на который приходится около трети всех банковских активов страны и 45% всех вкладов населения. В Группу Сбербанка входят около 16 тыс. отделений на территории России, а также банки в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Великобритании, США и других странах. Чистая прибыль акционеров банка достигла в 2018 году рекордных 833 млрд руб.

Стратегия Сбербанка на 2018-2020 гг. включает в себя не только развитие банковских услуг и продуктов, но также создание собственной экосистемы - проекты в сфере мобильной связи, здоровья, кибербезопасности, и другие нефинансовые услуги для бизнеса и населения. В перспективе экосистема позволит сохранить лояльность клиентов и принести дополнительный доход.

В третьем квартале 2019 года прибыль акционеров Сбербанка снизилась на 32% на фоне отражения неденежного списания после продажи Денизбанка, что было ожидаемо. Без учёта этого фактора прибыль повысилась на 6,3%, до 230,8 млрд руб. Всего за 9 месяцев текущего года банк заработал 633 млрд руб. (-3,4% г/г) или 703 млрд руб. (+8% г/г) без учёта единовременного убытка. Прибыль по итогам 2019 года, согласно консенсус-прогнозу Reuters, составит рекордные 875 млрд руб. (+5% г/г).

В конце 2017 года Сбербанк принял новую дивидендную политику в рамках "Стратегии 2020", которая предусматривает постепенное повышение нормы выплат до 50% прибыли по МСФО к 2020 году при условии выполнения условий по нормативам достаточности капитала. Коэффициент выплат за 2018 год составил 43,5% прибыли по МСФО (за 2017 год - 36%).

"Мы ожидаем развития дивидендной истории Сбербанка с повышением нормы выплат до 50% в следующем сезоне. Дивиденд может составить 19 руб. (+21% г/г) с доходностью 8,2% по обыкновенным акциям и 9,1% по привилегированным. По норме выплат и ожидаемой доходности мы считаем Сбербанк одним из самых привлекательных дивидендных эмитентов в финансовом секторе и на российском рынке акций", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.

При этом аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают инвестиционную рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям Сбербанка, но понижают целевую цену с 268 до 254 руб. По их оценкам, после недавнего ралли потенциал роста этих бумаг составляет порядка 8% в перспективе 12 месяцев. "На текущем этапе мы смотрим на акции Сбербанка как на дивидендный кейс, высокая дивидендная доходность будет поддерживать котировки", - отмечает Наталья Малых. Рекомендацию по привилегированным акциям аналитики ГК "ФИНАМ" также оставляют на уровне "Держать" с целевой ценой 216 руб.