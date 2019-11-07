Настроения инвесторов на развивающихся рынках в четверг остаются достаточно противоречивыми - ИК "Велес Капитал"

Настроения инвесторов на развивающихся рынках в четверг остаются достаточно противоречивыми, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. С одной стороны, аппетиту к риску явно не способствовали новости об очередном переносе подписания торгового соглашения между лидерами США и Китая, а также заявления сразу нескольких представителей ФРС об отсутствии необходимости в дальнейшем смягчении процентной политики в США. С другой стороны, информация в СМИ о согласии США и Китая на постепенное снижение торговых пошлин восстановила оптимизм среди инвесторов, сохранив высокие шансы на мирное урегулирование торгового конфликта. В подобных условиях однозначной динамики валют на развивающихся рынках в четверг не наблюдалось, однако к окончанию первой половины дня доллар постепенно выходил в отрицательную зону на большинстве площадок.

"К середине дня рубль находился в числе валют, укреплявшихся к доллару (около +0,2%), - отмечает Юрий Кравченко. - Примерно столько же отечественная валюта прибавляла и в паре с евро, хотя позиции единой европейской валюты на внешних рынках практически не подкосили слабые данные по объему промышленного производства в Германии. Во второй половине дня торговые площадки ожидает публикация важных данных по рынку труда в США, однако первостепенным фактором, определяющим аппетит инвесторов к риску, останется новостной фон в отношении торгового вопроса".