Позитивный новостной фон может поддержать рост рынка ОФЗ в четверг - Уралсиб

В четверг с утра появились новости, способные стимулировать дополнительный интерес к рынку ОФЗ, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Во-первых, глава ЦБ Эльвира Набиуллина вышла с мягким комментарием относительно перспектив ДКП, позволяющим рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки. Во-вторых, сообщения относительно договоренности между Китаем и США о поэтапной отмене пошлин способны поддержать спрос на риск со стороны глобальных инвесторов, что, по мнению аналитиков "Уралсиба", также может стимулировать приток средств на развивающиеся рынки.