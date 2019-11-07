"БКС Глобал Маркетс" негативно оценил доходность по дивидендам Акрона за 9М19

Доходность по дивидендам Акрона за 9М19 всего 2% – очень низкий и непривлекательный уровень по сравнению с другими компаниями в секторе металлургии и добычи. Мы ожидаем, что прибыль компании останется под давлением в связи со слабым рынком удобрений, и не видим потенциала роста. Новость: Совет директоров Акрона рекомендовал выплатить дивиденды за 9М19 на уровне RUB 101 ($1,59) на акцию, сообщается в пресс-релизе компании. Общий размер дивидендов составит RUB 4,1 млрд ($65 млн). Дата закрытия реестра – 11 декабря 2019 г.