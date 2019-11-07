"БКС Глобал Маркетс" ожидает замедления инфляции в РФ до 3,4-3,5% к концу 2019г

Инфляция будет активно снижаться в ближайшие 2-3 месяца, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Эксперты компании ожидают, что к концу года инфляция замедлится до 3.4-3.5% г/г, а в январе-феврале 2020 г. – до 2.9-3% г/г. Тем не менее снижение темпов роста цен может закончиться во 2К20, когда базовый фактор начнет меняться с исчезновением эффекта от повышения НДС в 2019 г.

"Мы прогнозируем инфляцию на уровне 3.2% г/г в середине 2020 г. и 3.8% г/г к концу следующего года. Таким образом, возможности для значительного снижения ставки ЦБ могут быть ограничены: мы ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку лишь на 25 б.п. до 6.25% в 2020 г.", - заключает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.