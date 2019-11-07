Уралсиб ожидает инфляцию в РФ на уровне немного выше 3% в декабре 2019г

В декабре годовая инфляция окажется лишь немного выше 3%, а в феврале 2020 г. она снизится до 2,5–2,7%, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В дальнейшем инфляция начнет постепенно увеличиваться, но по итогам 2020 г. все еще будет оставаться заметно меньше четырехпроцентного целевого уровня ЦБ.

"В октябре потребительские цены вернулись к росту благодаря прекращению сезонного падения цен на плодоовощную продукцию, а также увеличению месячных темпов роста цен на непродовольственные товары, - отмечает аналитик "Уралсиба" Алексей Девятов. - Вместе с тем сдерживающее влияние на потребительскую инфляцию продолжило оказывать снижение цен в секторе услуг. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы темпы роста цен на овощи и фрукты попрежнему будут увеличиваться, что подстегнет продовольственную инфляцию". Эксперт корпорации также считает, что ускорение роста цен на непродовольственные товары говорит об умеренном усилении потребительского спроса, который оставался слабым с начала года после заметного увеличения налоговой нагрузки. Отчасти усиление спроса обусловлено резким повышением темпов роста реальных располагаемых доходов населения в 3 кв. текущего года.

"По нашему мнению, в краткосрочной перспективе тенденция к восстановлению спроса сохранится, в том числе благодаря растущим расходам бюджета, направляемым на реализацию приоритетных национальных проектов, - указывает Алексей Девятов. - Тем не менее, несмотря на постепенное увеличение месячных темпов роста ИПЦ в ближайшее время, годовая инфляция продолжит снижаться под действием так называемого эффекта высокой базы, связанного с быстрым ростом цен в конце прошлого года в преддверии повышения НДС".