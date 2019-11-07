Для рубля остается актуальным коридор 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро - "Нордеа Банк"

Актуальным для рубля остается диапазон 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль находится под умеренным давлением в рамках текущей недели под воздействием ухудшения аппетита к риску на глобальных площадках. Накануне рубль потерял 0,6% в паре с долларом и 0,5% в паре с евро, показав динамику хуже большинства валют развивающихся стран. По мнению экспертов банка, поводом для ослабления рубля стали сообщения о том, что сроки подписания первой фазы соглашения между Китаем и США могут быть перенесены с ноября на декабрь.

В утренние часы четверга рубль восстанавливает часть потерь среды, реагируя на сообщения о том, что Китай и США договорились о поэтапной отмене пошлин по мере достижения прогресса по торговой сделке. События по торговым переговорам продолжают развиваться весьма непредсказуемо, что провоцирует дополнительную волатильность в динамике российской валюты. "Рынок весьма охотно позитивно реагирует на любые признаки продвижения в торговых переговорах, много позитивной информации уже заложено в текущие котировки рисковых активов, поэтому даже небольших порций негативных новостей достаточно для заметного ухудшения настроений на рынках", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".