Оптимизм на нефтяном рынке ограничивают отраслевые данные - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки накануне снова оказались под значимым давлением после выхода отраслевой статистики по запасам сырья в США, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране на прошлой неделе снова выросли почти на 8 mb, что стало неожиданностью для участников рынка (напомним, опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали увеличения запасов лишь на 2 mb). В результате цены на нефть в моменте теряли около 2,5%.

В среду давление на котировки усилилось и на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ вряд ли рассмотрит более существенное сокращение нефтедобычи в ходе встречи, которая пройдет 5-6 декабря в Вене. Действующая сделка предполагала снижение добычи сырья странами ОПЕК+ на 1,2 mbd по сравнению с октябрем 2018 года, однако в условиях замедления глобальной экономики и растущей добычи нефти в США нефтепроизводители могут быть вынуждены пойти на более существенное сокращение добычи, чтобы удержать нефтяные котировки на комфортных уровнях вблизи $60/bbl. Однако данный вопрос, по-видимому, пока не получил поддержки у большинства стран ОПЕК+. Тем не менее, эксперты "Нордеа Банка" отмечают, что в утренние часы контракты на Brent торгуются вблизи $62/bbl, получая поддержку на фоне очередных позитивных сообщений по торговым переговорам между США и КНР.