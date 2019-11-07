Российский долговой рынок перешел к новой стадии снижения доходностей - Росбанк

После временной консолидации, российский долговой рынок перешел к новой стадии снижения доходностей. За прошедший день доходности в начале кривой снизились на 3-4 бп, а на дальнем конце на 1-2 бп., сообщается в комментарии Росбанка

Однако спрос на вторичном рынке не сильно поспособствовал аукциону ОФЗ. Вчера Минфин разместил только 17.7 млрд руб. на "безлимитном" аукционе ОФЗ серии 26230 (мар.39) при совокупном спросе в 23,6 млрд. Доходность по цене отсечения составила 6.67%, что на 2 бп выше открытия торгов в среду.

Осторожное поведение инвесторов, по мнению экспертов Росбанка, все больше указывает на то, что суверенный долговой рынок перекуплен. Доходности большинства бумаг уже имеют отрицательный спред к ключевой ставке (-13 бп у 10-летних и -36 бп у 5-летних), что уже говорит о заблаговременной подготовке к смягчению политики ЦБ на заседании 13 декабря (SG: -25бп). "В этих условиях, новая волна покупок госдолга видится возможной лишь в условиях поступления новых сильных сигналов от регулятора или "прорывных" новостей с глобальной арены", - отмечают аналитики банка.