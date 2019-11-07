Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новостей относительно соглашения между США и Китаем

Москва. 7 ноября. Доллар слегка повышается, евро, напротив, немного снижается на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании уточняющей информации относительно сроков подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,87-63,91 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,91 руб./$1 (+3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,67 руб./EUR1 (-3,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 0,44 копейки к уровню закрытия среды, до 66,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов, участники рынка ждут дополнительной информации относительно возможного переноса промежуточной торговой сделки между США и КНР на декабрь. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения ранее декабря. По словам источника, две площадки для проведения этой встречи, предложенные Вашингтоном - в Айове и на Аляске - уже были отклонены. Теперь стороны оценивают возможность проведения встречи в Азии или в Европе, сообщил он.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Участники рынка также оценивали выступления представителей руководства Федеральной резервной системы. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс сказал, что негативные последствия ослабления темпов глобального экономического роста потребовали от ФРС смягчить денежно-кредитную политику в этом году, и центробанк достиг своей цели, трижды снизив ставку. Он подчеркнул, что экономика США на текущий момент находится в хорошем состоянии, и есть вероятность, что американскому ЦБ может не потребоваться продолжать смягчать монетарную политику. "Я не считаю, что нам обязательно понадобится вновь снижать ставки, но мы будем ориентироваться на данные", - сказал Эванс в интервью Yahoo Finance.

Ранее на этой неделе председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также сказала, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС ранее в этом году, по ее мнению, были целесообразными, и она не видит необходимости в дальнейшем уменьшении ставки.

Цены на нефть эталонных марок в четверг почти не меняются после заметного снижения накануне под влиянием нескольких негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе. Кроме того, участников рынка беспокоит вероятность задержки подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подешевели на 0,02% - до $61,73 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на 0,02% - до $56,36 за баррель. В среду Brent подешевела на 1,94%, WTI - на 1,54%.

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей при прогнозном увеличении на 2,7 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны.

Как сообщило агентство Bloomberg, крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет 5-6 декабря. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.