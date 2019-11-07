Диапазон 60-64 долл./барр. Brent останется актуальным на ближайшее время - Промсвязьбанк

Нефть остается в зоне 60-64 долл./барр., хотя статистика и новостной фон складываются в сторону ее снижения, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Так, Минэнерго США, вопреки ожиданиям, показало рост в запасах сырой нефти на 7,9 млн барр.. Загрузка НПЗ упала до 86%, что, по мнению эксперта, странно, учитывая завершение техрегламента.

"На эти цифры наложились комментарии от стран ОПЕК+, что на саммите увеличение квот не будет основным вопросом. Тем не менее, ситуация с запасами - разовый фактор, поэтому пока нефть не перешла к значительному снижению. Мы полагаем, что диапазон 60-64 долл./барр. останется актуальным на ближайшее время", - отмечает Екатерина Ерылова.