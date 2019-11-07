Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики .

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, давление на рынок оказали опасения по поводу торгового соглашения США и Китая. При этом в ходе торгов индексы достигли сессионных минимумов на сообщениях СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что две площадки для проведения встречи, предложенные Вашингтоном, - в Айове и на Аляске - уже были отклонены. Теперь стороны оценивают возможность проведения встречи в Азии или в Европе, сообщил источник. Ранее предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

На рынках акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не сформировалось четко выраженной тенденции, поскольку инвесторы обеспокоены вероятной задержкой подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%. Японские индексы Nikkei 225 вырос всего на 0,08%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:07 МСК опустился на 0,17%, гонконгский Hang Seng - на 0,37%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:24 МСК опустилось на 0,11%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 увеличился по итогам торгов на 1% вслед за финансовым сектором. Дневной подъем индекса стал максимальным с 16 октября.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг утром пытаются стабилизироваться после заметного падения накануне, спровоцированного несколькими негативными факторами, включая повышение запасов в США на прошлой неделе. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,05% - до $61,71 за баррель. В среду их цена упала на 1,94%, составив на закрытие $61,74 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются всего на 0,02% - до $56,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 1,54%, закрывшись на отметке $56,35 за баррель.

Крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных участников предстоящей встречи. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей. Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря. Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. При этом запасы бензина сократились на 2,83 тыс. баррелей и дистиллятов - на 622 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,46 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,078 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 ноября снизился по отношению к предыдущему дню всего на 0,04% и составил 108,10 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 645,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,78%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,4%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,93%), "Роснефть-002Р-04" (-0,8%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-10Р объемом 5 млрд рублей на уровне 7% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,12% годовых. Сбор заявок прошел 6 ноября. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Бонды размещаются в рамках программы облигаций банка серии 001Р на 500 млрд рублей.

ПАО "РусАл Братск" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года на уровне 7,45% годовых и увеличило объем размещения с 10-15 млрд рублей до 15 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,66% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 6 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре этого года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 3-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А2" в размере 8,162% годовых. Компания завершила размещение облигаций класса "А2" объемом 3,533 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых. Срок обращения бондов - 16 лет, купоны - годовые.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 1 млн 267,103 тыс. облигаций серии А24 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 21,1% выпуска. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 50% от номинала будет погашено 1 ноября 2021 года и 1 ноября 2022 года. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента находилось 4 млн 732,897 тыс. облигаций выпуска.