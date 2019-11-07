Индекс Мосбиржи может достичь 3000 п. перед развитием полномасштабного коррекционного движения - Инвестиционная палата

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг продолжает складываться смешанная, говорится в комментарии риск-менеджера Инвестиционной палаты Александра Крылова. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы продолжают находиться под давлением.

"Российский фондовый рынок находится в шаге от психологического рубежа в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, мы не исключаем попыток переписать максимумы перед развитием полномасштабного коррекционного движения, - отмечает эксперт. - Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты за 3 квартал 2019 года по МСФО компаний ВТБ, Детский мир, Ростелеком и ТГК-1. Так же сегодня состоится заседание Банка Англии и День инвестора в Северстали".