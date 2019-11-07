Открытие индекса Мосбиржи в четверг ожидается с понижением около 0,3%, вблизи отметки 2970 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи ожидается с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2970 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2990 п.

"После умеренно негативного старта торгов вполне вероятно дальнейшее сползание индекса Мосбиржи в район 2950-2960 п., - прогнозирует эксперт. - Этому способствует сдержанное ухудшение внешнего фона и накопившаяся трехнедельная перекупленность локального рынка акций. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск)".