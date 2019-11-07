Рынок акций РФ перекуплен, небольшая коррекция ему не повредит - Алор Брокер

Фондовый рынок РФ выглядит сильно перекупленным, и небольшая коррекция ему не повредит, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Возможно, мы ее увидим сегодня.

Внешний фон с утра выглядит слабо негативным. После нейтрального закрытия американского рынка фьючерсы на основные мировые индексы торгуются в легком минусе, но зато сильно припала нефть.

"Учитывая, что в среду вечером большинство фьючерсов на российские акции торговались в "зеленой" зоне, ждем позитивного открытия рынка акций, а потом активность "медведей" усилится, - прогнозирует эксперт "Алор Брокер". - Однако просадка, если она случится, вряд ли будет сильной. На снижении рынка нужно аккуратно подбирать прежде всего "Газпром" и "Лукойл", поскольку нет сомнений, что отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи будет пройдена, а эти бумаги вполне могут возглавить рост".

Интересная ситуация, по мнению Алексея Антонова, наблюдалась в среду во фьючерсе на Индекс РТС: "В районе 19:45 мск мы увидели мгновенный резкий, на 4,5 тыс пунктов, провал котировок. Вероятно, кто-то из крупных игроков ввел ошибочную заявку огромного объема на продажу. Удивительным является и тот факт, что валютный Индекс РТС вчера полностью игнорировал ослабление рубля. Этот факт будет отыгран в случае начала коррекции на рынке акций, и снижение Индекса РТС будет более сильным, чем Индекса Мосбиржи".