В четверг вполне вероятно движение индекса Мосбиржи в нижнюю половину диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги уверенным ростом на 1,1% по индексу Мосбиржи, в очередной раз обновив исторические максимумы, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Индекс Мосбиржи за последние три с половиной недели прибавил уже более 10% и пришел в середину диапазона 2950-3000 пунктов.

"Учитывая отсутствие поддержки со стороны внешнего фона и локальную перегретость российского рынка, в четверг в базовом сценарии допускаем смещение торгов в нижнюю половину диапазона", - прогнозирует эксперт.