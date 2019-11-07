Утренние прогнозы: рынок акций перегрет, назрела коррекция

Внешний фон на утро четверга сложился негативный, отмечают аналитики. В таких условиях на фоне общей перекупленности рынка акций РФ вполне ожидаема его коррекция вниз.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фондовый рынок РФ выглядит сильно перекупленным, и небольшая коррекция ему не повредит. После нейтрального закрытия американского рынка фьючерсы на основные мировые индексы торгуются в легком минусе, но зато сильно упала нефть. Учитывая, что в среду вечером большинство фьючерсов на российские акции торговались в "зеленой" зоне, ждем позитивного открытия рынка акций, а потом активность "медведей" усилится. Однако просадка, если она случится, вряд ли будет сильной. На снижении рынка нужно аккуратно подбирать прежде всего "Газпром" и "Лукойл", поскольку нет сомнений, что отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи будет пройдена, а эти бумаги вполне могут возглавить рост".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): " Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги уверенным ростом на 1,1% по индексу Мосбиржи, в очередной раз обновив исторические максимумы. Индекс Мосбиржи за последние три с половиной недели прибавил уже более 10% и пришел в середину диапазона 2950-3000 пунктов. Учитывая отсутствие поддержки со стороны внешнего фона и локальную перегретость российского рынка, сегодня в базовом сценарии допускаем смещение торгов в нижнюю половину диапазона".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2970 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2990 п. После умеренно негативного старта торгов вполне вероятно дальнейшее сползание индекса Мосбиржи в район 2950-2960 п. Этому способствует сдержанное ухудшение внешнего фона и накопившаяся трехнедельная перекупленность локального рынка акций".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Очередная задержка и риски провалов торговых переговоров заставляют рынки пересмотреть свои оптимистичные ожидания. На этом фоне вновь наблюдается, хоть и вялое, бегство от риска. Нефть также дешевеет, реагируя на активный рост запасов в США. Соответственно, индекс МосБиржи может отложить взятие отметки 3000 пунктов до улучшения внешней обстановки".