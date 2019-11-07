Рынки акций в нерешительности из-за вероятных задержек в торговом соглашении США-КНР

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно на фоне опасений о торговле с Китаем. Рынки акций Азии в нерешительности из-за вероятных задержек в торговом соглашении США-КНР. Нефть слабо дешевеет после падения днем ранее, цена Brent - ниже $61,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, давление на рынок оказали опасения по поводу торгового соглашения США и Китая.

При этом в ходе торгов индексы достигли сессионных минимумов на сообщениях СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что две площадки для проведения встречи, предложенные Вашингтоном, - в Айове и на Аляске - уже были отклонены. Теперь стороны оценивают возможность проведения встречи в Азии или в Европе, сообщил источник.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Опубликованные в среду предварительные данные министерства труда страны указали на снижение производительности труда в США в третьем квартале 2019 года на 0,3%. Снижение было отмечено впервые с четвертого квартала 2015 года.

Стоимость рабочей силы в США в июле-сентябре выросла на 3,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение производительности труда в третьем квартале на 0,9% и повышение стоимости рабочей силы на 2,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. Несмотря на то, что американские компании в основном отчитываются о высоком показателе прибыли в текущем сезоне отчетности, они ухудшают годовые прогнозы, что может оказать давление на рынок, пишет CNBC.

Бумаги Xerox Holdings закрыли торги ростом на 3,6% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания изучает возможность подготовки предложения о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. Котировки акций HP выросли на 6,4%.

Акции Papa John's подорожали на 6,9%. Выручка сети пиццерий в третьем квартале превзошла ожидания аналитиков. Компания сообщила об изменениях в руководстве, в том числе об уходе финансового директора Джо Смита в 2020 году.

Бумаги Barrick Gold укрепились на 2,2%, так как квартальная прибыль золотодобывающей компании превысила прогнозы.

Стоимость акций владельца онлайн-платформ для знакомств Match Group снизилась на 2,5%, поскольку прогноз компании на четвертый квартал не оправдал ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 0,07 пункта (0,00%) и составил 27492,56 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 24,05 пункта (0,29%) - до 8410,63 пункта.

Standard & Poor's 500 между тем прибавил 2,16 пункта (0,07%) и составил 3076,78 пункта.

На рынках акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не сформировалось четко выраженной тенденции, поскольку инвесторы обеспокоены вероятной задержкой в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулировании торгового спора ранее декабря, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент страны Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:56 МСК выросли на 0,01% и на 0,12%. При этом подъем второго из этих индикаторов продолжается третий день подряд.

Цена акций производителя оптики Olympus взлетела на 15,2%, став лидером подъема.

Toyota Motor увеличила операционную прибыль во втором квартале 2020 финансового года выше прогноза и объявила программу выкупа собственных акций объемом 200 млрд иен ($1,8 млрд). На этой новости бумаги автопроизводителя дорожают на 1%.

Также дорожают акции интернет-компании Rakuten (+2%), нефтедобывающей Inpex (+0,4%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,7%).

Между тем стоимость Mitsubishi Motors падает на 6,6% и сталепроизводителя Kobe Steel - на 4,9%

Телекоммуникационная группа SoftBank в июле-сентябре зафиксировала операционный убыток впервые за последние 14 лет на фоне списания стоимости ряда крупных инвестиций, включая WeWork и Uber. Котировки акций компании снижаются на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:07 МСК опустился на 0,17%, гонконгский Hang Seng - на 0,37%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась в ходе торгов в Гонконге на 1,7%, банка HSBC - на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:24 МСК опустилось на 0,11%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снижается на 1,5%, в то время как акции другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 0,2%.

Между тем растет цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor - на 1,3% и на 0,8% соответственно.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 увеличился по итогам торгов на 1% вслед за финансовым сектором. Дневной подъем индекса стал максимальным с 16 октября.

В лидерах роста были акции Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейшего банка страны по капитализации, подорожавшие на 1,3%, а также National Australia Bank - на 2,2%.

Между тем рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,4%, нефтепроизводителя Santos - на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться после трехдневного ралли под влиянием нескольких негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе.

Кроме того, участников рынка беспокоит вероятность задержки подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК подешевели на $0,08 (на 0,13%) - до $61,66 за баррель. В среду их цена упала на $1,22 (на 1,94%), составив на закрытие $61,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,06 (на 0,11%) - до $56,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,88 (на 1,54%), закрывшись на отметке $56,35 за баррель.

Крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных участников предстоящей встречи. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. При этом запасы бензина сократились на 2,83 тыс. баррелей и дистиллятов - на 622 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизилась на 0,9% - до 454,1 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 1,9%.