При проходе ниже уровня 64,20 рубль может потерять еще порядка 30 копеек в паре с долларом - ГК "ФИНАМ"

Негативная конъюнктура на нефтяном рынке и сообщение Минфина РФ о том, что ведомство в период с 8 ноября по 5 декабря в рамках бюджетного правила нарастит объемы покупки валюты до 228,2 млрд рублей (порядка 11,4 млрд рублей ежедневно), стали причиной ослабления рубля, который в среду завершил торги на отметке 63,87 руб./$, потеряв 0,6 % по отношению к американскому доллару, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Сергея Дроздова.

"На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20; при проходе последнего российская валюта может потерять еще порядка 30 копеек и протестировать уровень 64,50 руб./$", - отмечает эксперт.