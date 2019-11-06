Рубль вечером ускорил темпы снижения к доллару и евро в ожидании новостей об американо-китайском соглашении

Москва. 6 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине в ожидании новостей об американо-китайском торговом соглашении.

Курс доллара США составил 63,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,73 руб./EUR1, подорожав на 41 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,35 копейки - до 66,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером ускорил темпы снижения и торгуется вблизи минимальных отметок к доллару и евро с начала торгов. Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США и Китая, в частности, они хотят знать, согласится ли президент США Дональд Трамп на требование Китая отменить часть пошлин. Как ранее сообщали СМИ, в рамках первой фазы торгового соглашения Пекин хочет отмены 15-процентных импортных пошлин, которые были введены в сентябре.

При этом президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Он также отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса".

Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами компании "КСП Капитал УА" Василий Клочков, поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, слабеющий индекс доллара, а также ожидания заключения полноценного торгового соглашения между США и Китаем. "С технической точки зрения в краткосрочной перспективе возможно укрепление доллара к рублю до уровня 66 руб./$1. В среднесрочной и долгосрочной перспективе считаем рубль недооцененной валютой по отношению к доллару США и ждем укрепления пары в район 53-58 руб./$1", - подчеркнул Клочков.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, определенное давление на котировки нацвалюты оказывает отсутствие позитивных новостей о переговорах между США и КНР. "Впрочем, не стоит расценивать текущую ситуацию в качестве начала длительного периода ослабления рубля. Все необходимые параметры для усиления его позиций сохраняются, и лишь информационный фон пока не позволяет этого сделать. К слову говоря, индекс деловой активности в сфере услуг РФ существенно вырос в октябре до 55,8 пункта с 53,6 пункта в сентябре. Объемы закупок валюты также не будут оказывать существенного влияния на рынок, хотя в ноябре их объемы увеличатся. Минфин объявил о том, что в период с 8 ноября по 5 декабря направит на закупку валюты в рамках бюджетного правила 228,2 млрд рублей, около 11,4 млрд рублей ежедневно. В предыдущий период на эти цели было выделено 212,7 млрд рублей", - отметил Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в среду после выхода статистических данных, указавших на существенно превзошедший ожидания рост запасов нефти в США. До этого котировки нефти повышались по итогам трех последних торгов подряд, в результате чего они завершили торги во вторник на самых высоких уровнях с 24 сентября. Поддержку котировкам оказывали сигналы о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,57% - до $62,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,26% - до $57,08 за баррель.

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение запасов нефти в Штатах за неделю на 2,7 млн баррелей.

По словам аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, нефтяные котировки корректируются вниз после заметного роста днем ранее на фоне данных по запасам "черного золота" от API. "Кроме того, вчера ОПЕК снизила прогноз по росту глобального спроса на нефть в ближайшие годы и отметила, что увеличение мирового спроса на сырье будет замедляться в среднесрочной перспективе. Таким образом, отраслевая статистика снова ограничивает оптимизм участников нефтяного рынка и оказывает давление на нефтяные цены. Мы сохраняем свой взгляд на то, что в условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60", - отметила Евдокимова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 ноября на 34 копейки, до 63,588 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,98 копейки, до 70,4301 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 36,09 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,6625 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 34,75 копейки и составил 63,7116 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 570,63 млн, из которых $778,842 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 791,788 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 12,29 копейки по отношению ко вторнику, до 70,5485 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 20,46 копейки и составил 70,6106 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR654,525 млн, из которых EUR220,046 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR434,479 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, снизились на 1 б.п. - также до 6,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, с начала ноября ставки МБК демонстрируют снижение, чему способствовал приток ликвидности по бюджетному каналу (чуть менее 500 млрд рублей за первые дни месяца). "В результате к окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ остатки банков на корсчетах у регулятора превысили отметку в 3 трлн рублей и были совсем близки к годовому максимуму. Банк России был вынужден накануне увеличить лимит на недельном депозитном аукционе и провести дополнительный однодневный аукцион "тонкой настройки". В итоге банки увеличили объем размещения на недельных депозитах (по сравнению с прошлой неделей) более чем на 900 млрд рублей и еще свыше 1 трлн рублей разместили на один день. Таким образом, к утру сегодняшнего дня свободные остатки банков на корсчетах опустились до минимума с конца мая, однако соответствующим образом вырос показатель профицита ликвидности (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в ЦБ, и задолженностью банков по инструментам рефинансирования ЦБ). В целом мы ожидаем сохранения благоприятных условий на денежном рынке, как минимум, до момента проведения основных налоговых платежей во второй половине ноября", - отметил Кравченко.