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06 ноября 2019 года 19:29

Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи, сократившего путь к 3000п до 0,6%

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в среду после локальной коррекции вместе с нефтью возобновил к вечеру подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, подогретой ожиданиями промежуточной торговой сделки США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и сделал заявку на достижение рубежа 3000 пунктов, путь к которому сократился до 0,6%.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2980,84 пункта (+1,1%) - новый максимум, индекс РТС - 1471,38 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 63,82 рубля (+0,33 рубля).

Подорожали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%, до 266,98 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%).

ПАО "Россети" планирует доведение годовых выплат акционерам до уровня в 75% от чистой прибыли по РСБУ с 2020 года, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По итогам текущего года рассматриваются выплаты в размере 50% от прибыли по РСБУ.

"Роснефть" (+0,7%) опубликовала отчет утром в среду, он оказался лучше ожиданий: чистая прибыль в третьем квартале составила 225 млрд рублей, за 9 месяцев - 550 млрд рублей. Компания с начала года снизила сумму финансового долга и торговых обязательств на 820 млрд рублей.

По словам главы "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игоря Сечина, компания может увеличить дивиденды по итогам 2019 года на фоне сильных финрезультатов третьего квартала и относительно стабильной конъюнктуры.

"30 сентября акционеры "Роснефти" одобрили выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд рублей. С учетом сильных финансовых результатов за третий квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года", - сказал Сечин.

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%с и -2% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%).

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), делает попытки роста Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%), но слабо минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу. По данным FactSet, результаты примерно 75% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые уже представили свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

По вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей при прогнозах роста на 2-2,7 млн баррелей. Статистика прервала наметившийся рост цен после локальной коррекции, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,77 за баррель (-0,3% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $57,27 за баррель (+0,1% и +1,2% во вторник).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, акции "Газпрома" утром снижались, поскольку новости в отношении нового иска "Нафтогаза" негативно влияют на оценку перспектив переговоров по новому договору по транзиту газа. Основные мировые фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику после ралли, нефть просела на статистике о запасах.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в среду российский фондовый рынок после небольшой коррекции продолжил восходящую динамику на поддержке извне. Покупкам в акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent вновь тестировала $63 за баррель. Также умеренным позитивом для российских бумаг стала динамика западных площадок. И если в США после первых минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней вторника, то в Европе к вечеру основные индексы вышли в "плюс".

Фактически, можно говорить о том, что российский рынок продолжает движение в рамках восходящего тренда и сделал еще один шаг к психологически важному уровню 3000 пунктов по индексу МосБиржи. При этом движение в диапазон 3000-3050 пунктов, в отсутствие существенных позитивных новостей, может быть затруднено на фоне некоторой перегретости рынка и возникновении у части игроков желания зафиксировать прибыль по "длинным" позициям. Эти же факторы могут способствовать началу коррекционного движения от уровня 3000 пунктов, выступающего психологическим уровнем сопротивления, считает аналитик.

Для доллара ближайшим сопротивлением выступает уровень 64 руб./$1, где проходит краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Это создает двойное сопротивление для доллара, для пробоя которого "быкам" может понадобиться существенный повод, полагает Зварич.

По словам эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, мировые рынки оказались под умеренным давлением из-за увеличившихся внешних политических рисков - угроза импичмента президента США становится все более реальной, так как ключевой свидетель по "украинскому делу" Трампа поменял свои показания, подтвердив факт давления на президента Украины с целью активизации расследования против Джо Байдена, являющегося вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году выборах президента США.

Кроме того, эйфория, связанная с прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем, постепенно сходит на нет. Пекин жестко увязывает подписание первого этапа соглашения с пропорциональным снятием пошлин, введенных Вашингтоном против китайского импорта, и хочет получить от Штатов более четкие обязательства, связанные с этим. В противном случае, ставится под вопрос визит китайского лидера в США для подписания первой фазы сделки.

На этом фоне рубль немного сдал позиции, также дополнительное давление оказала информация об увеличении на 18% объема покупки ЦБ РФ иностранной валюты в предстоящем месячном периоде, осуществляемой в рамках исполнения бюджетного правила. Давление на нефть оказали данные Американского института нефти и ухудшение картелем ОПЕК прогноза роста спроса на нефть в 2019 году и до 2024 года, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после утренней просадки отечественный рынок акций нашел в себе силы для небольшого роста и обновления рекордов. В отчете "Роснефти" самое примечательное - это сокращение чистой суммы финансового долга и торговых обязательств на 113 млрд рублей, что снизило соотношение чистый долг/EBITDA до 1,4X на конец III квартала. Рост чистой прибыли позволяет рассчитывать на увеличение дивидендных выплат по итогам года. Бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,6%, до 4910 рублей) просели на фоне сообщения о рекомендации дивидендов за 9 месяцев года в размере 101 рублей на акцию (дата закрытия реестра на получение дивидендов - 11 декабря). В целом сектор черной металлургии выглядит сильнее остальных. Самыми слабыми были акции "Московской биржи", что можно связать с реакцией на падение объемов торгов в октябре.

Негативный фон создает отсутствие очередных позитивных новостей о переговорах США и КНР, которые неожиданно сменились на тревожные слухи о достаточно жестких требованиях Китая по принятым тарифам. Впрочем, не стоит расценивать текущую ситуацию в качестве начала длительного периода ослабления рубля. Все необходимые параметры для усиления его позиций сохраняются, и лишь информационный фон пока не позволяет этого сделать.

Европейские индексы также отреагировали на слухи о более жесткой позиции Китая, который требует отмены всех принятых импортных пошлин в США. Фундаментальную поддержку котировкам нефти предоставляют новости из Ирана, который объявил о включении нескольких десятков центрифуг по обогащению урана в качестве сигнала недовольства американскими санкциями и выхода из ядерного соглашения, полагает аналитик.

Для российского рынка целью роста выступает рубеж 3000 пунктов по индексу МосБиржи, и такая вершина вызывает у многих вполне логичное опасение. Тем не менее, в последнее время Китай и США столкнулись с существенным ухудшением статистики, что улучшает перспективы торгового соглашения. Во всяком случае, ухудшение экономики для Трампа в предвыборный год является крайне нежелательным обстоятельством, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, в США и КНР идет подготовка к промежуточной торговой сделке, однако она скорее ориентирована на краткосрочные задачи и не предложит долгосрочных решений. Пока рынки надеются, что промежуточная торговая сделка может быть подписана уже в конце ноября, и основания верить в возможность ее заключения вполне есть. На открытии второй китайской ежегодной международной импортной Экспо на этой неделе президент Китая заявил, что КНР открывает свои двери миру только шире.

Рынок акций РФ на неделе может продолжить рост по всем секторам с упором на бумаги компаний горно-металлургического сектора. К внешним факторам, способствующим росту, можно отнести и недавнее смягчение монетарной политики центробанками ведущих стран, и более сильные в сравнении с ожиданиями отчетности за третий квартал.

Также не следует исключать и сугубо российских факторов. Индекс РТС торгуется на 6-летних максимумах, ослабла угроза новых санкций, тогда как Конгресс США занят внутриполитическими проблемами. Поскольку цены на нефть опять превысили $60 за баррель, а также оказывает поддержку сезонный фактор, спросом будут пользоваться и бумаги нефтегазового сектора. Появление признаков прагматизма в отношении закона об иностранном участии в капитале российских интернет-компаний продолжает ослаблять давление на бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX). Торговый оптимизм позитивно отразится на динамике горно-металлургических акций, особенно на производителях стали. Краткосрочное давление могут испытывать бумаги "АЛРОСА" и "Норникеля" (MOEX: GMKN). "АЛРОСА" - на новостях о снижении цен на алмазы компанией De Beers, тогда как в бумагах "Норникеля" инвесторы могут фиксировать прибыль после их сильной динамики на прошлой неделе и решения Индонезии отложить ввод ограничений на экспорт железной руды до января 2020 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+40%, до 58,95 рубля), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+12,3%, до 113,3 рубля), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+7,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+6,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,6%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+4,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,9%).

ПАО "Глобалтрак менеджмент" в среду объявило о запуске программы обратного выкупа акций (buyback) с премией к рынку - будет выкуплено до 5% акций по цене не выше цены IPO (132 рубля) с 11 ноября по 31 мая (общий объем обратного выкупа акций составит не более 386 млн рублей). Приобретенные в рамках выкупа акции планируется использовать для мотивации менеджмента, а также в общекорпоративных целях, отмечает компания.

ПАО "Мостотрест" сообщило вечером в среду, что на заседании совета директоров во вторник рекомендовано акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на акцию. На выплату дивидендов предложено направить 3,186 млрд руб. с учетом того, что за девять месяцев 2019 г. чистая прибыль общества составила 4,957 млрд руб., говорится в сообщении компании. Отсечка реестра акционеров для получения дивидендов - 23 декабря.

Подешевели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-11,3%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-5,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,688 млрд рублей (из них 9,937 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 7,952 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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