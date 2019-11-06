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06 ноября 2019 года 19:20

Цены евробондов РФ в среду плавно подрастают вслед за UST и благодаря спросу на риск

Москва. 6 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют плавный рост благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 5 ноября на 12 базисных пунктов, составив 114,12% от номинала, что соответствует доходности 2,75% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 4 базисных пункта относительно итогов 5 ноября, составив 100,80% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 1,595% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по отношению ко вторнику всего на 2 пункта и составил 115,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 45 базисных пунктов - до 127,13% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,085% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 41 базисный пункт, до 123,09% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта - до 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 14 базисных пунктов, до 110,21% от номинала, что соответствует доходности 3,02% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 109,6% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,26% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 49 базисных пунктов, подорожав до 118,65% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,115% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 2 пункта, до 107,31% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,165% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня немного подросли вслед за позитивной динамикой US Treasuries на фоне ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем. Мировые долговые рынки чувствуют себя довольно неплохо благодаря действиям крупнейших мировых центробанков, которые в большинстве своем исповедует сейчас мягкую денежно-кредитную политику. Причем ожидания дальнейшего снижения процентных ставок крупнейшими регуляторами сохраняются и на ближайшую перспективу. А это в свою очередь означает, что на рынке будет становиться все меньше и меньше активов с привлекательной положительной доходностью. При этом, поскольку кредитные характеристики России сейчас выглядят довольно сильными, то сохраняется высокая вероятность нового притока средств на рынок отечественных евробондов вследствие все еще привлекательных уровней доходностей, несмотря на мощное ралли, отмечаемое в последние месяцы. К тому же санкционная тематика в последнее время практически совсем ушла с информационных лент", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.


Опубликовано: /Финмаркет/
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