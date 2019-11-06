Индекс Мосбиржи в среду сделал еще один шаг к 3000 п. - Промсвязьбанк

В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке извне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 63 долларов за баррель.

Также умеренным позитивом для наших бумаг стала динамика западных площадок, подчеркивает эксперт банка. И если в США после первых минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней вчерашнего закрытия, то в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%. На таком фоне к 18:15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, поднявшись в район 2970 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Россетей, ММК и Мосэнерго, а также "префы" Транснефти, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка торговались "префы" Башнефти и бумаги МосБиржи, потерявшие 1,8% и 0,5% соответственно.

"Фактически, можно говорить о том, что российский рынок продолжает движение в рамках восходящего тренда и сделал еще один шаг к психологическому уровню - 3000 пунктов по индексу МосБиржи, - заключает Богдан Зварич. - При этом движение в диапазон 3000 - 3050 пунктов, в отсутствии существенных позитивных новостей, может быть затруднено - на фоне некоторой перегретости рынка и возникновении у части игроков желания зафиксировать прибыль по длинным позициям. Эти же факторы могут способствовать началу коррекционного движения от уровня 3000 пунктов, выступающего психологическим уровнем сопротивления".