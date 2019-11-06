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06 ноября 2019 года 17:31
Взятие уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи произойдет со дня на день - ИК "ФИНАМ"
Индекс Мосбиржи подрастает на 0,65%, валютный индекс РТС растет на 0,5%. На российском рынке присутствуют "бычьи" настроения, и индексы не спешат корректироваться. Можно констатировать, указывает в своем комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, что взятие уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи произойдет со дня на день. Достаточно неплохой потенциал роста сохраняется у акций Сбербанка и "Роснефти", так что у российского рынка есть за счет каких активов обновить исторические максимумы
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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, Сбербанк России
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06 ноября 2019 года 19:43
Рубль вечером ускорил темпы снижения к доллару и евро в ожидании новостей об американо-китайском соглашении
Москва. 6 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине в ожидании новостей об американо-китайском торговом соглашении. читать дальше
.06 ноября 2019 года 19:29
Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в среду после локальной коррекции вместе с нефтью возобновил к вечеру подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, подогретой ожиданиями промежуточной торговой сделки США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и сделал заявку на достижение рубежа 3000 пунктов, путь к которому сократился до 0,6%. читать дальше
.06 ноября 2019 года 19:20
Москва. 6 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют плавный рост благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны. читать дальше
.06 ноября 2019 года 18:51
В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке извне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 63... читать дальше
.06 ноября 2019 года 18:20
Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer
Во вторник утром Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на 1 год для поддержки экономики, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая привели к дальнейшему... читать дальше
.06 ноября 2019 года 16:50
Рост доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран - Saxo Bank
Рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Риск-аппетит" демонстрирует максимальный оптимизм (особенно по развивающимся странам), в том числе благодаря надеждам на торговое соглашение между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 16:14
Не стоит расценивать текущую ситуацию в качестве начала длительного периода ослабления рубля, все необходимые параметры для усиления его позиций сохраняются, и лишь информационный фон пока не позволяет этого сделать, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль провёл первую половину среды... читать дальше
.06 ноября 2019 года 15:41
Рубль умеренно слабеет к доллару и евро в ожидании новостей об американо-китайском соглашении и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 6 ноября. Доллар и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании новостей об американо-китайском торговом соглашении и на фоне слегка дешевеющей нефти. читать дальше
.06 ноября 2019 года 15:26
Интерес инвесторов к российским активам растет, привлекает макроэкономическая стабильность - "БКС Глобал Маркетс"
Институциональные инвесторы проявляют растущий интерес к российским акциям и облигациям в условиях стабильной макроэкономической ситуации в стране, сообщается в обзоре главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова по итогам встреч с инвесторами из США, Канады, Венгрии, Франции,... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:50
Нервозность на рынках природного газа растет с наступлением зимнего отопительного сезона, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. В последние дни котировки сырья в Северной Америке выросли... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:31
Полюс опубликовал отчетность по МСФО за 3К19, и показатели в целом совпали с ожиданиями аналитиков Газпромбанка и консенсусом Интерфакса, сообщается в обзоре инвестбанка. EBITDA выросла на 17% кв/кв и на 31% г/г до 705 млн долл., незначительно превысив наш прогноз и консенсус (на 1,1% и 2,2%... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:10
Благодаря произошедшему ралли (-190 б.п. с февраля, -65 б.п. за последний месяц) рынок ОФЗ исчерпал весь среднесрочный потенциал для снижения доходностей, ОФЗ являются локально перекупленными, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик инвестбанка Денис Порывай считает лучшей альтернативой им... читать дальше
.06 ноября 2019 года 13:51
Доходность государственных облигаций во всем мире имеет тенденцию к росту на фоне ослабления прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Эксперт по-прежнему отмечает... читать дальше
.06 ноября 2019 года 13:20
Благоприятные условия на денежном рынке сохранятся, как минимум, до второй половины ноября - ИК "Велес Капитал"
Благоприятные условия на денежном рынке сохранятся, как минимум, до момента проведения основных налоговых платежей во второй половине ноября, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. С начала ноября ставки МБК демонстрируют... читать дальше
.06 ноября 2019 года 12:50
В текущих условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
В условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз после заметного роста днём ранее. Накануне... читать дальше
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