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06 ноября 2019 года 15:26
Интерес инвесторов к российским активам растет, привлекает макроэкономическая стабильность - "БКС Глобал Маркетс"
Институциональные инвесторы проявляют растущий интерес к российским акциям и облигациям в условиях стабильной макроэкономической ситуации в стране, сообщается в обзоре главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова по итогам встреч с инвесторами из США, Канады, Венгрии, Франции, Германии, Великобритании и Швейцарии. Как отмечается в материалах инвестбанка, глобальный оптимизм на фоне переговоров США и Китая поддержал аппетит к рисковым активам и повысил привлекательность "инвестиционного кейса" России. При этом для опрошенных инвесторов большее значение имеют ограниченные риски снижения макроэкономических показателей России, нежели скромные перспективы роста экономики. "Действительно, очень немногие клиенты были обеспокоены слабым макроэкономическим прогнозом для России - в ближайшие один-два года рост ВВП вряд ли превысит 2,5%, что выглядит довольно слабо для страны, входящей в категорию развивающихся экономик", - пишет Тихомиров. Эксперт обращает внимание на "кардинальные изменения в восприятии инвесторов ключевых причин для инвестирования в Россию". "Почти 36% опрошенных назвали главной причиной своего решения вкладывать деньги в российские акции и облигации стабильность макроэкономических показателей (значительный рост по сравнению с декабрем 2018 года, когда так считали менее 24% инвесторов). В то же время доля тех, кого привлекли низкие ценовые уровни и дивиденды, за прошедший год заметно уменьшилась", - отмечает экономист. Между тем геополитический риск остается для инвесторов главным вкупе с опасениями рецессии и падения цен на нефть. "Риск новой эскалации в отношениях России и Запада по-прежнему считается многими инвесторами наиболее серьезной причиной для беспокойства. Однако за последний год важность этого фактора значительно снизилась. (...) Два других весомых фактора риска не изменились: цены на нефть и глобальная рецессия", - говорится в отчете.
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06 ноября 2019 года 19:43
Рубль вечером ускорил темпы снижения к доллару и евро в ожидании новостей об американо-китайском соглашении
Москва. 6 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине в ожидании новостей об американо-китайском торговом соглашении. читать дальше
.06 ноября 2019 года 19:29
Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в среду после локальной коррекции вместе с нефтью возобновил к вечеру подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, подогретой ожиданиями промежуточной торговой сделки США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и сделал заявку на достижение рубежа 3000 пунктов, путь к которому сократился до 0,6%. читать дальше
.06 ноября 2019 года 19:20
Москва. 6 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют плавный рост благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны. читать дальше
.06 ноября 2019 года 18:51
В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке извне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 63... читать дальше
.06 ноября 2019 года 18:20
Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer
Во вторник утром Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на 1 год для поддержки экономики, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая привели к дальнейшему... читать дальше
.06 ноября 2019 года 17:31
ндекс Мосбиржи подрастает на 0,65%, валютный индекс РТС растет на 0,5%. На российском рынке присутствуют "бычьи" настроения, и индексы не спешат корректироваться. Можно констатировать, указывает в своем комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, что взятие уровня в 3000 пунктов... читать дальше
.06 ноября 2019 года 16:50
Рост доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран - Saxo Bank
Рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Риск-аппетит" демонстрирует максимальный оптимизм (особенно по развивающимся странам), в том числе благодаря надеждам на торговое соглашение между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 16:14
Не стоит расценивать текущую ситуацию в качестве начала длительного периода ослабления рубля, все необходимые параметры для усиления его позиций сохраняются, и лишь информационный фон пока не позволяет этого сделать, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль провёл первую половину среды... читать дальше
.06 ноября 2019 года 15:41
Рубль умеренно слабеет к доллару и евро в ожидании новостей об американо-китайском соглашении и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 6 ноября. Доллар и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании новостей об американо-китайском торговом соглашении и на фоне слегка дешевеющей нефти. читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:50
Нервозность на рынках природного газа растет с наступлением зимнего отопительного сезона, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. В последние дни котировки сырья в Северной Америке выросли... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:31
Полюс опубликовал отчетность по МСФО за 3К19, и показатели в целом совпали с ожиданиями аналитиков Газпромбанка и консенсусом Интерфакса, сообщается в обзоре инвестбанка. EBITDA выросла на 17% кв/кв и на 31% г/г до 705 млн долл., незначительно превысив наш прогноз и консенсус (на 1,1% и 2,2%... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:10
Благодаря произошедшему ралли (-190 б.п. с февраля, -65 б.п. за последний месяц) рынок ОФЗ исчерпал весь среднесрочный потенциал для снижения доходностей, ОФЗ являются локально перекупленными, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик инвестбанка Денис Порывай считает лучшей альтернативой им... читать дальше
.06 ноября 2019 года 13:51
Доходность государственных облигаций во всем мире имеет тенденцию к росту на фоне ослабления прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Эксперт по-прежнему отмечает... читать дальше
.06 ноября 2019 года 13:20
Благоприятные условия на денежном рынке сохранятся, как минимум, до второй половины ноября - ИК "Велес Капитал"
Благоприятные условия на денежном рынке сохранятся, как минимум, до момента проведения основных налоговых платежей во второй половине ноября, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. С начала ноября ставки МБК демонстрируют... читать дальше
.06 ноября 2019 года 12:50
В текущих условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
В условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз после заметного роста днём ранее. Накануне... читать дальше
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