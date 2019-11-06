Рынок природного газа реагирует на похолодание в США - Julius Baer

Нервозность на рынках природного газа растет с наступлением зимнего отопительного сезона, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. В последние дни котировки сырья в Северной Америке выросли примерно на 25% на фоне распространения низких температур во все большей части Соединенных Штатов.

Несмотря на замедление промпроизводства и слабый прогноз спроса на сырьевые товары, начиная с нефти и заканчивая металлами, товарные индексы, например, от Bloomberg, недавно переместились в верхнюю часть торгового диапазона, который наблюдался в течение последнего года. Виновниками этого, по мнению эксперта Julius Baer, являются золото и природный газ, причем драгметалл дорожает из-за опасений по поводу глобального роста, а динамика цен на "голубое топливо" фактически оказывается оторванной от экономики в целом.

"Зимний отопительный сезон начался с падения температур в большей части Соединенных Штатов ниже нуля, - отмечает Норберт Рюкер. - Прогноз погоды на ближайшую перспективу указывает на сохранение холодов еще как минимум две недели. Благодаря высокому уровню добычи сырья в текущем году, хранилища заполнены достаточно хорошо, чтобы выдержать всплески спроса. Риски на стороне предложения остаются низкими. Однако, если прогнозы довольно мягкой зимы уступят место прогнозам более сильных холодов, то итоги недавнего ралли могут сохраниться дольше, чем изначально ожидалось".

Повышение цен в США оказывает поддержку котировкам в Европе за счет роста затрат на импорт сжиженного природного газа. "Мы придерживаемся нейтрального взгляда на цены на природный газ на американском рынке. При этом мы внимательно следим за прогнозами погоды, не в последнюю очередь, чтобы подготовиться к предстоящему лыжному сезону", - заключает эксперт Julius Baer.