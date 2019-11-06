Рынок государственных облигаций во всем мире демонстрирует рост доходностей - Julius Baer

Доходность государственных облигаций во всем мире имеет тенденцию к росту на фоне ослабления прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Эксперт по-прежнему отмечает привлекательность умеренного кредитного риска и утверждает, что инвесторы все еще не получают адекватной компенсации за риск сохранения в портфелях долгосрочных государственных бумаг.

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Японии закрылась на уровне около -0,1%, официальном целевом уровне Банка Японии и самом высоком уровне с прошедшего мая. В августе показатель опускался до -0,3%, когда рынок ожидал усиления монетарного стимулирования экономики со стороны центрального банка и снижения целевого показателя доходности.

"Мы наблюдаем аналогичное движение на других ключевых рынках: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,85%, а аналогичных бумаг Германии - до -0,3%, - комментирует Маркус Алленшпах. - На это есть две причины. Во-первых, центральные банки настаивают на усилении фискального стимулирования экономики для перенастройки денежно-кредитной политики, которую президент Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала "перегруженной". Во-вторых, отмечаются предварительные признаки достижения глобальным деловым циклом дна. Поступающие данные о деловых настроениях, заказах и занятости в основном оказываются лучше ожиданий. Это позитивно сказывается на прогнозах по кредитным рейтингам. Мы по-прежнему предпочитаем профиль активов с акцентом на облигации с рейтингом BBB / BB".