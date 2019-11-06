В текущих условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"

В условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз после заметного роста днём ранее. Накануне цены на нефть росли более чем на 1%, достигнув уровня $63/bbl (Brent) впервые с середины сентября текущего года, отмечают аналитики "Нордеа Банка". Поддержку нефтяному рынку продолжал оказывать повышенный аппетит к риску на глобальных площадках, вызванный позитивными сообщениями по торговым переговорам между США и Китаем.

Кроме того, как отмечают аналитики банка, положительно на нефтяные цены повлияли и сообщения о том, что Иран приступает к четвертому этапу по сокращению выполнения обязательств в рамках ядерной сделки, что напомнило участникам рынка о сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Тем не менее, данные от API, опубликованные в вечерние часы, в очередной раз оказали давление на нефтяные контракты. Институт сообщил о том, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе увеличились на более чем 4 mb, что вдвое превысило ожидания аналитиков. Кроме того, вчера ОПЕК снизила прогноз по росту глобального спроса на нефть в ближайшие годы и отметила, что увеличение мирового спроса на сырье будет замедляться в среднесрочной перспективе: с 1.4 mbd в 2018 году до 0.5 mbd к 2030 году.

"Таким образом, отраслевая статистика снова ограничивает оптимизм участников нефтяного рынка и оказывает давление на нефтяные цены. Мы сохраняем свой взгляд на то, что в условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl", - заключают эксперты "Нордеа Банка".