Рубль остается на комфортных уровнях при умеренно позитивном внешнем фоне - "Нордеа Банк"

Российская валюта уверенно начинала текущую неделю, но в ходе торгов вторника теряла до 50 копеек в паре с долларом, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Поводом послужила сильная статистика из США, которая привела к ослаблению широкого спектра валют развивающихся стран в паре с долларом.

В среду Минфин объявит объем покупок валюты в ноябре. "Мы ожидаем покупок на сумму 180 млрд. руб., что несколько меньше октябрьских объемов (212 млрд руб.), - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Новость, скорее всего, будет иметь нейтральный характер для российского валютного рынка. Сегодня Минфин также проведет размещения ОФЗ с погашением в 2039 году (аукцион объявлен без лимита предложения). Вряд ли поддержка данного фактора для рубля будет существенной. В целом умеренно позитивный внешний фон текущей недели, вероятно, позволит рублю сохраняться на комфортных отметках ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро".