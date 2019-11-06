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06 ноября 2019 года 11:50

Рынок акций РФ утром умеренно просел из-за выборочной фиксации прибыли, ГТМ выстрелил на 40% на новостях о buyback

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел по индексам из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста - динамика blue chips смешанная на фоне приостановки общемирового роста, ранее подогретого сигналами прогресса в торговых переговорах США и Китая; выстрелили вверх на 40% акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (ГТМ) на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2943,56 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1458,07 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар стоит 63,61 рубля (+0,11 рубля).

Просели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%) и выпускают пар ранее дорожавшие бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%) после выхода квартального отчета по МСФО.

"Роснефть" опубликовала отчет утром в среду, он оказался лучше ожиданий: чистая прибыль в третьем квартале составила 225 млрд рублей, за 9 месяцев - 550 млрд рублей. Компания с начала года снизила сумму финансового долга и торговых обязательств на 820 млрд рублей.

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, компания может увеличить дивиденды по итогам 2019 года на фоне сильных финрезультатов третьего квартала и относительно стабильной конъюнктуры.

"30 сентября акционеры "Роснефти" одобрили выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд рублей. С учетом сильных финансовых результатов за третий квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года", - сказал Сечин.

Выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%).

ПАО "Россети" планирует доведение годовых выплат акционерам до уровня в 75% от чистой прибыли по РСБУ с 2020 года, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По итогам текущего года рассматриваются выплаты в размере 50% от прибыли по РСБУ.

В США индексы во вторник умеренно подросли - Dow Jones и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах на фоне публикации лучших, чем ожидалось, данных сектора услуг США и оптимизме инвесторов относительно перспектив торговой сделки с Китаем. Индекс S&P 500 просел на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу. По данным FactSet, результаты примерно 75% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые уже представили свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), стагнирует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-ных импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако не ясно, согласится ли американская сторона на это.

Нефть утром в среду корректируется вниз с 6-недельного максимума; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 5 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,57 за баррель (-0,6% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $56,93 за баррель (-0,5% и +1,2% во вторник).

Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США опубликует в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Альберта Короева, рынок акций утром проседает, индекс МосБиржи отступает из района рекордных уровней. Пока наблюдается банальная фиксация прибыли, при том, что до круглой отметки 3000 пунктов индексу МосБиржи оставалось пройти чуть больше 1%, исходя из максимумов вторника.

Умеренно дешевеют "тяжеловесные" акции "Газпрома", Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), рубль ослабляется после того, как накануне он достиг 3-месячных максимумов. Цены на нефть удерживаются выше $62 за баррель Brent. Европейские и американские индексы обновляли в начале недели многомесячные максимумы, успокоившись относительно политических неурядиц с Brexit, торговыми войнами США и Китая, поддерживаемые стимулирующей политикой центробанков.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, приостановка роста на рынке акций после обновления максимумов индекса МосБиржи говорит о том, что силы покупателей заканчиваются и начинается осторожная фиксация прибыли по многим бумагам.

"Роснефть" умеренно проседает после отчета, однако не исключен еще один всплеск котировок. Также не исключено, что оставшийся нереализованный спрос в ближайшие дни перекинется на бумаги "второго эшелона", большинство из которых не приняли участия в недавнем ралли. Однако открывать короткие позиции по каким-либо бумагам очень опасно.

Нефть Brent накануне протестировала $63 за баррель, после чего сдала назад. Никаких отраслевых причин для роста нет, просто "черное золото" отыграло общемировой позитив и снижение рисков падения спроса из-за угроз стагнации мировой экономики. Негатива добавили данные Американского института нефти о росте запасов в США на 4,3 млн баррелей. Играть "в короткую" с нефтью также опасно, лучше подбирать ее при уходе котировок ближе к $60 за баррель. Следует помнить, что через месяц состоится саммит ОПЕК+, на который вполне может быть вынесен вопрос о снижении уровня добычи. Кроме того, начинается приватизация Saudi Aramco, и саудовские власти вполне могут поддержать этот процесс попыткой поднять котировки нефти словесными интервенциями, считает Антонов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, тема торговых отношений США-Китай остается в центре внимания инвесторов. Конец прошлой - начало текущей недели прошли на глобальных рынках в позитивном ключе на фоне комментариев в СМИ об обсуждении внутри администрации президента США возможности отмены части пошлин (в размере $112 млрд) на китайский импорт, однако во вторник оптимизм несколько поубавился после комментариев источников, знакомых с позицией китайских властей, о намерении КНР добиться более значительного сворачивания действующих ограничений для заключения торгового соглашения первого этапа.

В США также продолжается сезон квартальной корпоративной отчетности, и к текущему моменту свои результаты представили уже 393 компании, входящие в индекс S&P 500. Показатели прибыли 79% из них превысили уровень консенсус-прогнозов, при этом в сравнении с предыдущим периодом прибыль на акцию для индекса все же снижается на 1,2%, а консенсус предполагал снижение EPS на 3-4% - следовательно, пока столь негативные ожидания не оправдываются.

За последние три с половиной недели индекс МосБиржи вырос почти на 9,5% и локально выглядит несколько перегретым. Уменьшение оптимизма на глобальных рынках может способствовать переходу к боковой динамике индекса вблизи отметки 2950 пунктов, считает эксперт.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, в США и КНР идет подготовка к промежуточной торговой сделке, однако она скорее ориентирована на краткосрочные задачи и не предложит долгосрочных решений. Пока рынки надеются, что промежуточная торговая сделка может быть подписана уже в конце ноября, и основания верить в возможность ее заключения вполне есть. На открытии второй китайской ежегодной международной импортной Экспо на этой неделе президент Китая заявил, что КНР открывает свои двери миру только шире.

Рынок акций РФ на неделе может продолжить рост по всем секторам с упором на бумаги компаний горно-металлургического сектора. К внешним факторам, способствующим росту, можно отнести и недавнее смягчение монетарной политики центробанками ведущих стран, и более сильные в сравнении с ожиданиями отчетности за третий квартал.

Также не следует исключать и сугубо российских факторов. Индекс РТС торгуется на 6-летних максимумах, ослабла угроза новых санкций, тогда как Конгресс США занят внутриполитическими проблемами. Поскольку цены на нефть опять превысили $60 за баррель, а также оказывает поддержку сезонный фактор, спросом будут пользоваться и бумаги нефтегазового сектора. Появление признаков прагматизма в отношении закона об иностранном участии в капитале российских интернет-компаний продолжат ослаблять давление на бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX). Торговый оптимизм позитивно отразится на динамике горно-металлургических акций, особенно на производителях стали. Краткосрочное давление могут испытывать бумаги "АЛРОСА" и "Норникель". "АЛРОСА" - на новостях о снижении цен на алмазы компанией De Beers, тогда как в бумагах "Норникеля" инвесторы могут фиксировать прибыль после их сильной динамики на прошлой неделе и решения Индонезии отложить ввод ограничений на экспорт железной руды до января 2020 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-1,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1%).

Подорожали бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+40%, до 58,95 рубля), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+17,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,1%).

ПАО "Глобалтрак менеджмент" в среду объявило о запуске программы обратного выкупа акций (buyback) с премией к рынку - будет выкуплено до 5% акций по цене не выше цены IPO (132 рубля) с 11 ноября по 31 мая (общий объем обратного выкупа акций составит не более 386 млн рублей). Приобретенные в рамках выкупа акции планируется использовать для мотивации менеджмента, а также в общекорпоративных целях, отмечает компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,502 млрд рублей (из них 1,612 млрд рублей пришлось на акции ВТБ (MOEX: VTBR) и 1,252 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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