Выбор аукционной бумаги Минфином выглядит естественно на фоне активности инвесторов в последние дни - Росбанк

Несмотря на консолидацию, на фоне рыночного позитива и успешных результатов аукционов прошлой недели Минфин решил рискнуть и предложить самую длинную бумагу серии 26230 (Мар.39) в неограниченном объеме, сообщается в комментарии Росбанка. По мнению аналитиков банка, выбор аукционной бумаги выглядит естественно на фоне активности инвесторов в последние дни.

Прошлый аукцион в данной бумаге прошел достаточно успешно: 16 октября Министерство разместило 29.6 млрд руб. с доходностью 6.94%. Во вторник доходность бумаги следовала за общим трендом и снизилась на 2 бп до 6.65% годовых. Серия 26230 - одна из немногих ОФЗ, которая дает доходность выше ключевой ставки на текущий момент, подчеркивают эксперты банка.

"Выбор аукционной бумаги выглядит естественно на фоне активности инвесторов в последние дни, - отмечают аналитики Росбанка. - Большая часть спроса, скорее всего, придется на иностранных участников рынка, в связи с ростом интереса к активам развивающихся стран. Несмотря на коррекцию, мы ожидаем, что по средствам этого аукциона Минфин сможет закрыть или значительно приблизиться к квартальной цели по бумагам со сроком погашения более 10 лет (неразмешанный остаток равен 37 млрд руб.). Мы ожидаем, что разрешение пройдет в формате прошлой недели, с доходностью на уровне вторичного рынка".