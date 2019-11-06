Рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после роста накануне

Москва. 6 ноября. Доллар и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после укрепления по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,47-63,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,48 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,36 руб./EUR1 (+4,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 3,01 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,2 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,28 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на старте торгов среды, корректируясь после роста накануне. Участники торгов продолжают отслеживать новости относительно торговых переговоров между США и Китая. В частности, инвесторы хотят знать, согласится ли президент США Дональд Трамп на требование Китая отменить некоторые из пошлин.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания - возможно, уже в ноябре - соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили ранее, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в среду после повышения по итогам трех торгов подряд, в результате которого они достигли максимума за шесть недель. Котировки обоих сортов нефти завершили торги во вторник на самых высоких уровнях с 24 сентября.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,67% - до $62,54 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,58% - до $56,9 за баррель.

Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе. API накануне обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также на снижение резервов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.