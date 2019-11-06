Газпромбанк сохранил нейтральный взгляд на ADS VEON на горизонте нескольких месяцев

VEON опубликовал неоднозначные финансовые результаты за 3К19, сообщается в обзоре Газпромбанка. Эксперты инвестбанка сохранили нейтральный взгляд на акции компании на горизонте нескольких месяцев из-за неопределенности в отношении дивидендных выплат (в свете новой дивидендной политики), динамики показателей в России и возможной продажи ~9%-ной доли Telenor в VEON.

Из негативных моментов аналитики Газпромбанка отметили сохраняющееся давление на выручку российского подразделения, связанное с качеством сети, структурой рынка и эффективностью дистрибуции. Позитивным моментом стала опережающая динамика показателей за пределами России (например, на Украине), что поддержало устойчивый «органический» рост консолидированного показателя EBITDA (+5% г/г), даже несмотря на краткосрочный негативный эффект, связанный с регуляторными решениями в Пакистане.

Позитивные моменты:

1. Хороший «органический» рост EBITDA (+5% г/г).

2. Постепенная оптимизация розничной сети в России.

3.Головной офис компании продолжает сокращать расходы.

Негативные моменты:

1. Снижение выручки от операций в России.

2. Консолидированная выручка и EBITDA ниже консенсуса.