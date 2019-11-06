Индексы Dow и Nasdaq закрылись на новых максимумах, Brent - ниже $62,7 за баррель

Индексы Dow и Nasdaq закрылись на новых максимумах на оптимизме в отношении торговой сделки. Фондовые индексы Азии меняются незначительно и без единой динамики. Нефть снижается с 6-недельного максимума, Brent - ниже $62,7 за баррель.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне публикации лучших, чем ожидалось, данных сектора услуг США и оптимизме инвесторов относительно перспектив торговой сделки с Китаем.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Кроме того, в воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

Опубликованные во вторник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующий месяц. Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре упал на 4,5% и составил $52,5 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в $55 млрд в предшествующем месяце, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный показатель за последние пять месяцев. Результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков, ожидавших сокращения до $52,4 млрд с объявленного ранее августовского уровня в $54,9 млрд.

Тем временем сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу. По данным FactSet, результаты примерно 75% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые уже представили свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций Walgreens Boots Alliance Inc. выросли на 2,6% на фоне сообщений СМИ о том, что компания рассматривает возможность превращения из публичной в частную.

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 9,85%, после того как американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вновь зафиксировала крупный квартальный убыток из-за высоких расходов на развитие новых проектов. Тем не менее, глава Uber Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию на прибыльный уровень к концу 2021 года.

Цена бумаг Allergan Plc снизилась на 0,2%, несмотря на то, что ирландская фармацевтическая компания зафиксировала показатели лучше прогнозов рынка по итогам третьего квартала и подтвердила прогноз на 2019 год в целом.

Бумаги Chesapeake Energy Corp. упали в цене на 17,95%, после того как нефтегазовая компания отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке, и ее выручка сократилась сильнее прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Marriott International Inc. выросла на 2,7%, хотя международная сеть отелей зафиксировала худшую, чем ожидалось, прибыль в третьем квартале и понизила прогнозы на 2019 год на фоне ослабления спроса на путешествия.

Капитализация сети супермаркетов Kroger Co. увеличилась на 11,4%, после того как компания объявила о программе обратного выкупа акций на $1 млрд.

Котировки акций американского производителя спортивной одежды Under Armour поднялись на 4,4% после падения почти на 19% днем ранее, когда компания подтвердила факт проведения федерального расследования, касающегося ее практик финансовой отчетности.

Акции американского авиаконцерна Boeing Co. подорожали на 2,1% на фоне новостей о том, что глава компании Деннис Мюленбург откажется от получения бонусов по итогам года или вознаграждения в виде акций, пока не возобновятся полеты самолетов модели 737 MAX. В интервью телеканалу CNBC председатель совета директоров Boeing Дэвид Кэлхун также высказался в защиту действий совета директоров для решения кризиса, вызванного приостановкой полетов 737 MAX.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 30,52 пункта (0,11%) и составил 27492,63 пункта, обновив максимум, достигнутый в понедельник.

Nasdaq Composite вырос на 1,48 пункта (0,02%) - до 8434,68 пункта, также достигнув рекордного уровня закрытия вторую сессию подряд.

Standard & Poor's 500 между тем снизился на 3,60 пункта (0,12%) и составил 3074,67 пункта.

С начала года Dow вырос примерно на 18%, S&P 500 - более чем на 22%, а Nasdaq - более чем на 27%.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду меняются незначительно и без единой динамики на неоднозначных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем, пишет MarketWatch.

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-ных импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако не ясно, согласится ли американская сторона на это.

"Мы полагаем, что сейчас уместно умерить оптимизм", - отмечает Вишну Варатан из Mizuho Bank.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 мск вырос на 0,21%, в то время как Topix потерял 0,06%.

Лидером падения выступают котировки акций пивоваренной компании Asahi Group, потерявшие 6,1%. Помимо этого дешевеют бумаги производителя бытовой электроники Sony - на 0,8% и телекоммуникационной компании NTT DoCoMo - на 1,1%.

Между тем стоимость автопроизводителя Honda Motor поднялась на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,5% и телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,7%.

Также дорожают акции интернет-компании Rakuten (+1%) и нефтедобывающей Inpex (+1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск опустился на 0,26%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,14%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась в ходе торгов в Гонконге менее чем на 0,1%, банка HSBC - на 0,5%.

Цена акций CK Hutchison, владеющей самыми разнообразными активами в сферах от ритейла до телекома, повысилась на 1,2%.

Котировки бумаг China Mengniu Dairy Group, основного производителя молочной продукции в КНР, рухнули на 5,6%. Это максимальное снижение почти за 10 недель.

Акции China Mobile дешевеют на 0,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:10 мск выросло на 0,18%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 1,1%, в то время как акции другого представителя этой отрасли SK Hynix подешевели на 1,5%.

Растет цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor - на 0,4% и на 0,1% соответственно.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,55%.

В лидерах снижения были акции CSL Ltd., работающей в сфере биотехнологий, подешевевшие на 0,9%.

Между тем рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и на 0,3% соответственно, еще одного представителя отрасли South32 - на 2,7%.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в среду после повышения по итогам трех торгов подряд, в результате которого они достигли максимума за шесть недель.

Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск подешевели на $0,29 (на 0,46%) - до $62,67 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,83 (на 1,34%), составив на закрытие $62,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,25 (на 0,44%) - до $56,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,69 (на 1,22%), закрывшись на отметке $57,23 за баррель.

Котировки обоих сортов нефти завершили торги во вторник на самых высоких уровнях с 24 сентября.

API накануне обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также снижение резервов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 0,1% - до 458,2 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 1,9%.