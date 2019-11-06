Цены рублевых корпоративных бондов в среду не покажут яркой динамики

Москва. 6 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики .

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне публикации лучших, чем ожидалось, данных сектора услуг США и оптимизме инвесторов относительно перспектив торговой сделки с Китаем. Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса".

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику и мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности и планов по закупке американской сельхозпродукции.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду меняются незначительно и без единой динамики на неоднозначных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-х импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако неясно, согласится ли американская сторона на это. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,1%. При этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,25%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск опустился на 0,26%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,14%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:10 мск выросло на 0,18%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,55%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в среду после повышения по итогам трех торговых сессий подряд, в результате которого они достигли максимума за шесть недель. Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов в США на прошлой неделе. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,57% - до $62,60 за баррель. Во вторник их цена выросла на 1,34%, составив на закрытие $62,96 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опускаются на 0,51% - до $56,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 1,22%, закрывшись на отметке $57,23 за баррель.

API накануне обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей при снижении запасов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,128 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,117 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 ноября снизился по отношению к предыдущему дню всего на 0,02% и составил 108,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за четыре дня (2-5 ноября) 0,07%, поднявшись до 645,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+1,13%), "Роснефть-002Р-05" (+0,9%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-0,93%), "Роснефть БО-03" (-0,68%) и "Газпром БО-22" (-0,66%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило облигации серии БО-003Р-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле текущего года. Он разместил облигации на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года по ставке 7,85% годовых. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 10-летних облигаций серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет на уровне 8% годовых. В предыдущий раз АФК "Система" выходила на публичный долговой рынок в июле текущего года. Она разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,4% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 27,46% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-150R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 411,954 млн рублей и 16,88% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-3M-LIBOR_DGTL-1Y-001Р-158R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 506,310 млн рублей. Срок обращения серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-150R - три года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения серии ИОС-3M-LIBOR_DGTL-1Y-001Р-158R - 373 дня. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по обоим выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 1 октября полностью разместил допвыпуск №4 облигаций серии 001Р-05P объемом 1 млрд рублей. Размещение допвыпуска началось 7 октября. Цена размещения облигаций допвыпуска N4 составила 105,8% от номинала. Дата погашения - 31 января 2023 года. Газпромбанк 31 января завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Срок обращения бондов - четыре года. Банк с июля по октябрь также провел размещение трех допвыпусков бондов 001Р-05Р на общую сумму 2 млрд рублей.

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 13-15-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11,5% годовых. "РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги имеют 24 полугодовых купона. Ставка текущего купона - 10,45% годовых. По выпуску 21 ноября предстоит оферта. Дата погашения займа - 11 ноября 2025 года.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) в рамках оферты приобрел 1 тыс. 254 облигации 9-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, банк выкупил 0,025% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2013 года на 10 лет. Ставка текущего купона и последующих купонов до погашения - 1% годовых.

Связь-банк принял решение 25 декабря досрочно погасить облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Банк разместил выпуск 8-летних биржевых облигаций на 5 млрд рублей в декабре 2013 года. Бонды имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего 12-го купона - 6% годовых.