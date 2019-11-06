Никаких отраслевых причин для роста нефти нет- Алор Брокер

Никаких отраслевых причин для роста нефти нет, стоит "подбирать" ее при уходе котировок ближе к 60 долларам за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер.

Нефть во вторник впервые за последний месяц дошла до отметки 63 доллара за баррель, откуда наметился разворот. Никаких отраслевых причин для роста нет, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, просто "черное золото" отыгрывает общемировой позитив и снижение рисков падения спроса из-за угроз стагнации мировой экономики.

Негатива добавили данные Американского института нефти о росте запасов на 4,3 млн баррелей. В среду ожидаются более индикативные данные Минэнерго США.

"Играть в короткую с нефтью очень опасно, лучше "подбирать" ее при уходе котировок ближе к 60 долларам за баррель. Следует помнить, что через месяц состоится саммит ОПЕК+, на который вполне может быть вынесен вопрос о снижении уровня добычи. Кроме того, начинается приватизация Saudi Aramco. И саудовские власти вполне могут поддержать этот процесс попыткой поднять котировки нефти словесными интервенциями", - обращает внимание Алексей Антонов.